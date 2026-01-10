„A csajom is legyen már dzsí” – L.L. Junior méregdrága luxusékszerrel tette fel a koronát a dominikai álomnyaralásra

L.L. Junior és Frey Timi jelenleg a napsütötte Dominikai Köztársaságban élvezik az életet, a nyaralásról pedig olyan fotó került elő, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. L.L. Junior sosem rejtette véka alá, hogy szereti a csillogást, legyen szó autókról, órákról vagy éppen a szeretteiről.

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata kiegyensúlyozottabbnak tűnik, mint valaha (Fotó: Bors)

L.L. Junior nem bízza a véletlenre, ha ajándékról van szó!

A zenész most egy Instagram-történetben mutatta meg, hogy mivel kedveskedett a szerelmének a közös pihenés alatt. A fotón egy robosztus, arany láncszemekből álló nyaklánc látható, amelyet különleges kövek díszítenek – köztük egy hatalmas, tengerkék Larimar, ami Dominika egyik legértékesebb védjegye. A képhez fűződő rövid, de annál beszédesebb szöveg –

A csajom is legyen már dzsí

– hűen tükrözi Junior stílusát. Úgy tűnik, hogy a rapper szereti, ha a párja is hozza a vagány, karakteres eleganciát, amit ő maga is képvisel. Ráadásul a hangsúlyos ékszer tökéletesen mutat Frey Timi lebarnult bőrén.

A nyaklánc nem egy egyszerű szuvenírbolt polcairól kerülhetett le

A pár kapcsolata láthatóan szinte szárnyal a Karibi környezetben, L.L. Junior pedig mindent megtesz azért, hogy Timi egy igazi hercegnőnek érezhesse magát. Az ilyen és ehhez hasonló gesztusok csak megerősítik a követőkben azt a képet, hogy a zenész végre megtalálta a békét és a boldogságot Frey Timi oldalán. Vajon az ajándék választása sem véletlen? A Dominikai Köztársaságban bányászott Larimar kő a spirituális körökben a belső béke és a tiszta kommunikáció köveként ismert. Lehet, hogy Junior ezzel a finom jelképpel is a kapcsolatuk harmóniáját szeretné hangsúlyozni? Akárhogy is, az biztos, hogy ez a darab nem egy átlagos szuvenírbolt polcáról került le!