Horváth Joci Leon nagyon mélyről indult, de van kiút!

A rapper a hot! magazinnak elmondta, hogy mélyről indult az élete, de látta, hogy van út felfelé. Horváth Joci Leon gyerekkorát instabil, agresszív családi közeg határozta meg, alkoholproblémák, konfliktusok és félelem kísérték a mindennapjait.
Korán szembesültem olyan helyzetekkel, amelyek egy gyerek számára feldolgozhatatlanok: egy időben kiközösítettek, az egyik nevelőapám a szemem láttára akasztotta fel magát. Nevelőszülőkhöz kerültem, majd javítóintézetbe, később börtönbe
– árulta el.
Öt testvére van, de csak a húgával édestestvérek. A nevelőapjai nagyrészt agresszív és alkoholista emberek voltak, folyamatos rémületben telt a gyerekkora, dühkezelési problémákkal küzdött. Joci ma már teljesen világosan látja a múltbeli sötét történéseket, tudja, miért reagált agresszívan az erőszakos eseményekre, az őt fojtogató világra.
Ma, 35 évesen úgy látom, hogy a körülményeim nehezek voltak, de a döntéseimért én magam felelek. Fiatalon makacs és lobbanékony voltam, nem tűrtem, hogy irányítsanak. A börtön kemény iskola volt, ott az ember megtanulja, mit jelent valóban túlélni. Amikor kijössz, először csak annak örülsz, hogy kaptál még egy esélyt.
Fiatalon túl sok veszteséget látott, és számára hétköznapi valóság volt a szegénység. De nem engedte, hogy a körülmények határozzák meg, mi lesz belőle.
Tudatos döntésekkel építettem fel az életemet és a vállalkozásomat. A siker számomra nem kiváltság, hanem következmény.
A párjával tizenkét éve vannak együtt, három éve házasok. Leon ma már tudatosan felépített életet és vállalkozást vezet Németországban.
Az igazi fordulópont akkor jött, amikor megismertem a feleségemet. Huszonhat éves voltam, ő volt az első stabil pont az életemben. Mellette értettem meg, hogy a második esélyt nem elég megkapni: élni is kell vele. A múltamat pedig nem tagadom, felelősséget vállalok érte.
Az igazi változást az hozta, amikor apa lett. A fiai adták meg azt a felelősségtudatot és irányt, ami korábban hiányzott. Ma már nem a múltja elől fut, hanem példát szeretne mutatni.
Most a Börtön Sztori folytatásán dolgozom; a zenei anyag már elkészült, a klip munkálatai zajlanak. Emellett küldetésének érzem, hogy minél több hasonló sorsú fiatalhoz eljusson a történetem, hogy megmutassam: kellő kitartással és hittel van megoldás, van kiút. Meghívásra több intézményben is tartottam előadást, mert hiszek abban, hogy a személyes példák ereje sokszor többet ér bármilyen tanácsnál: mindig van választás, és lehetséges a változás
– mondta optimistán a rapper.
Több ismert hazai zenész van, aki megjárta a börtönt, Lagzi Lajcsit és Zalatnay Saroltát is letöltendő szabadságvesztésre ítélték.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.