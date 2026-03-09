Horváth Joci Leon nagyon mélyről indult, de van kiút!

A rapper a hot! magazinnak elmondta, hogy mélyről indult az élete, de látta, hogy van út felfelé. Horváth Joci Leon gyerekkorát instabil, agresszív családi közeg határozta meg, alkoholproblémák, konfliktusok és félelem kísérték a mindennapjait.

Horváth Joci Leon sikeres vállalkozó lett

Fotó: hot! magazin/Imre Norbert

Korán szembesültem olyan helyzetekkel, amelyek egy gyerek számára feldolgozhatatlanok: egy időben kiközösítettek, az egyik nevelőapám a szemem láttára akasztotta fel magát. Nevelőszülőkhöz kerültem, majd javítóintézetbe, később börtönbe

– árulta el.

Tizenkét éve minden megváltozott

Öt testvére van, de csak a húgával édestestvérek. A nevelőapjai nagyrészt agresszív és alkoholista emberek voltak, folyamatos rémületben telt a gyerekkora, dühkezelési problémákkal küzdött. Joci ma már teljesen világosan látja a múltbeli sötét történéseket, tudja, miért reagált agresszívan az erőszakos eseményekre, az őt fojtogató világra.

Javítóintézetből, börtönből indult, teremtett egzisztenciát

Fotó: hot! magazin/Archív

Ma, 35 évesen úgy látom, hogy a körülményeim nehezek voltak, de a döntéseimért én magam felelek. Fiatalon makacs és lobbanékony voltam, nem tűrtem, hogy irányítsanak. A börtön kemény iskola volt, ott az ember megtanulja, mit jelent valóban túlélni. Amikor kijössz, először csak annak örülsz, hogy kaptál még egy esélyt.

Fiatalon túl sok veszteséget látott, és számára hétköznapi valóság volt a szegénység. De nem engedte, hogy a körülmények határozzák meg, mi lesz belőle.

Tudatos döntésekkel építettem fel az életemet és a vállalkozásomat. A siker számomra nem kiváltság, hanem következmény.

Horváth Joci Leon apa lett, szerető párja van

A párjával tizenkét éve vannak együtt, három éve házasok. Leon ma már tudatosan felépített életet és vállalkozást vezet Németországban.

Tizenkét éve vannak együtt, párja mindig kiállt mellette

Fotó: hot! magazin/Gál Gabriella

Az igazi fordulópont akkor jött, amikor megismertem a feleségemet. Huszonhat éves voltam, ő volt az első stabil pont az életemben. Mellette értettem meg, hogy a második esélyt nem elég megkapni: élni is kell vele. A múltamat pedig nem tagadom, felelősséget vállalok érte.

Ma már nem a múltja elől fut

Az igazi változást az hozta, amikor apa lett. A fiai adták meg azt a felelősségtudatot és irányt, ami korábban hiányzott. Ma már nem a múltja elől fut, hanem példát szeretne mutatni.