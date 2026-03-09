Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Tisza-adócsomag: Jogerősen pert nyert a RIPOST. A lap jogszerűen ismertette a Tisza Párt adóemelési programját!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 15:01 / FRISSÍTÉS: 2026. március 09. 15:15
A Fővárosi Ítélőtábla szerint a Ripostnak joga volt ismertetni a Tisza-adóprogramját
Nincs már fellebezési lehetősége Magyar Péternek, jogerős ítélet mondta ki, hogy a RIPOST jogszerűen ismertette a Tisza Párt titkolni akart adócsomagját. Helyreigazítási kérelmüket elutasították!

A TISZA Párt a https://ripost.hu/insider/2025/08/brutalis-adoemelessel-lepne-kormanyra-a-tisza-part cikk miatt indított sajtópert. A cikk az augusztusban kiszivárgott  adócsomagról szólt,

Magyar Péterék keresetükben egy  olyan tartalmú helyreigazító közlemény közzétételére próbálták kötelezni a szerkesztőséget, amely szerint a cikk állításával ellentétben nem létezik személyijövedelemadó-emelést előirányzó pártdokumentum a TISZA Pártnál. A párt szerint a RIPOST azt a hamis látszatot keltette, mintha a TISZA progresszív jövedelemadó bevezetését tervezné és súlyos szja-emelésre készülne.

 

A Fővárosi Törvényszék elsőfokon helyt adott a keresetnek. Az elsőfokú ítéletet azonban lapunk megfellebbezte. 

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon megváltoztatta az ítéletet, és a TISZA Párt keresetét indokaink alapján teljes egészében elutasította.

A jogerős ítélet szerint a szerkesztőség ellenkérelmében jogosan hivatkozott arra, hogy Tarr Zoltán nyilatkozata - miszerint az adóemelés ügyében "nem mondhatják el az igazat"  elégséges ténybeli alappal szolgál azon következtetés levonására, hogy a TISZA párt hivatalos (a cikk megjelenése után közzétett) programjához képest léteznek a pártban szja emelésre, progresszív adó bevezetésére vonatkozó programok, programtervek. Ez a következtetés pedig – helyességétől, helytelenségétől függetlenül – politikai vitában kifejtett véleményként a véleménynyilvánítás szabadságának oltalmát élvezi akkor is, ha a felperes azt magára nézve sérelmesnek, politikai hátrányt okozónak tartja.

 

A másodfokú bíróság indokolása szerint a sajtó-helyreigazítási per kereteit meghaladja az abban való állásfoglalás, hogy egy politikai párt programja ténylegesen tartalmaz-e adóemelésre vagy adócsökkentésre vonatkozó terveket. A választást megelőző időszak (választási kampány) lényege éppen az, hogy a konkurens pártok egymás programját (vagy annak, illetve a választók felé való kommunikálásának hiányát) különböző fórumokon bírálják, az ellenfél politikusai által (akár zárt körben) elmondottakat, a tudomásukra jutott tényeket, birtokukba került okiratokat a hivatalosan közzétett programmal összevetik, értelmezik, kritizálják, azok alapján következtetéseket vonnak le, és ezeket a választók saját javukra való meggyőzése érdekében éles bírálatok és állítások megfogalmazásával közvetítik. Az ellentétes politikai érdekű pártnak lehetősége van arra, hogy ezeket az állításokat a széles nyilvánosság előtt, a lehető legszélesebb fórumokat felhasználva cáfolja, és a saját álláspontok megjelenítése biztosítja a választók meggyőzésének lehetőségét. Értelemszerű, hogy ezen vita során mindegyik párt arra törekszik, hogy a másik pártnak „politikai hátrányt” okozzon, a politikai hátrány azonban a sértő jelleggel nem azonosítható.

 

Mivel a Tisza Párt párt rendezvényén, a párt nevében megszólaló Tarr Zoltán nyilatkozatának eredeti és szöveghű voltával kapcsolatos kétely nem merült fel, az alperestől a kifejtendő gondosságot illetően a felperes megkeresése sem volt elvárható. A közöltek kellő mértékű és hiteles ténybeli alapul szolgáltak az értékítélet kialakításához.

Ez a felvétel döntött a RIPOST javára.

Az eljárás költségeit a teljes egészében a pervesztes Tisza Párt viseli.

Forrás: RIPOST 

 

