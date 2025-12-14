L.L. Junior és Frey Timi elhagyják az országot, ezek a terveik

A mexikói szappanoperák forgatókönyvírói minden bizonnyal csak lesnének azokon a fordulatokon, ahogy a rapper és Frey Timi kapcsolata alakult az elmúlt hónapokban. De úgy tűnik, L.L. Junior révbe ért, kedvesével össze is költöztek és most az is kiderült, hogy nemsokára együtt utaznak New Yorkba, onnan pedig Dominikára.

L.L. Junior párja, Frey Timi először A Nagy Duett műsorra kísérte el a rappert (Fotó: Bors)

L.L. Junior és Frey Timi Amerikába utazik

Nagyon megtolta ezt az évet a népszerű énekes, akinek klubfellépései mellett idén már nagyzenekaros koncertjei is voltak, amikre nagyon sokat készült zenészeivel. Mindeközben igyekezett édesapai minőségben is maximálisan teljesíteni L.L. Junior, a vállalkozásait menedzselte, s ha ez nem lett volna elég, magánélete elég viharosan alakult. Miután először megjelentek együtt A Nagy Duett stúdiójában Frey Timivel, csak kapkodták a fejüket a rajongók. Volt itt minden: szakítás, Insta-sztorikban üzengetés, a rapper egyszer még ki is rakta táncosát a csapatból. De legutóbbi békülésük óta megváltozott köztük a dinamika.

Sokszor nem tudtam, hogy aznap fellépek-e, vagy sem… Az idei két legnagyobb bulinkról például lemaradtam, mert épp szakítottunk. Amikor jóban voltunk, felléptem, ha nem, el sem mentem a koncertre

– mesélte Hajdú Péter műsorában Frey Timi, akiről egy viharos szakítás után még egy dalt is írt L.L. Junior.

De mostanra megtanultak harmóniában élni egymással, összeköltöztek, amiért minden nap hálaimát mondanak. Nemsokára pedig elindulnak közös életük első nagy utazására.

„Nagy baráti társasággal repülünk december végén New Yorkba, szilveszterkor lesz egy fellépésünk a B66 Clubban, ahol már másodjára hívtak meg, jön velünk Timi barátnője, Odett is” – mesélte boldogan a rapper a Borsnak, akinek új, 21 rózsa című dala igencsak népszerű.