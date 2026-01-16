"Volt már ilyen, nem is egyszer" – Kunu Márió rajosan tolja: színpadról vihetik a kóterbe

Kalandregénybe illő fordulatokat ígér Kunu Márió legfrissebb balhéja. Az ismert előadó most éppen egy újabb bűncselekménnyel bővítette eddig is széles repertoárját. Most éppen garázdaság miatt adtak ki ellene elfogatóparancsot. Az új szint pedig az, hogy a keresett bűnöző, most először int be úgy a jardnak, mint rosszcsont diák a meglett és megtermett tesitanárnak. Sőt, Kunu Márió bátrabb egy renitens nebulónál, hiszen szemtől szembe emelgeti a középső ujját.

Kunu Márió körözési listán feltűnt fotója óriási vihart kavart (Fotó: police.hu)

Kunu Márió buliját az elfogatóparancs ellenére sem mondják le

Mert, hogy hősünk nem csak, hogy lelépett az országból, egy nappal azután, hogy kiadták ellene az újabb, immáron sokadik körözést, de több Instagram story-val is jelentkezett azóta. Kunu Márió Dubajból reklámoz egy online kaszinót és a rövidke videóban szót sem ejt a körözésről, vagyis úgy tesz, mintha ez nem létezne, vagy legalábbis nem volna gond. Sőt, még erre is képes rátenni egy lapáttal azzal, hogy jelzi, szombat este az ország utolsó, klasszikus diszkójának színpadáról szórja majd művészetét az arra nyitott közönségnek. A Bors meg is kereste Magyarország utolsó diszkótulajdonosát, Papp Gergelyt, aki elárulta, cseppet sem tart attól, hogy Kunu Máriót egyenesen a budapesti reptérről viszik majd a kóterbe, vagyis úgy véli, a buli meg lesz tartva.

A Kunu Márió koncert nem maradhat el (Fotó: Instagram)

„Minden Kunu Márió rajongót várunk nagy szeretettel”

„Volt már ilyen, nem is egyszer, de fellépés még nem maradt el.

Arra számítok, hogy pontosan az történik majd, mint mindig. Márió jelentkezik a hatóságoknál, jelzi, hogy esze ágában sincs kivonni magát semmilyen eljárás alól, majd jön és letolja a fellépést.

Ahogy én látom, most sem olyan szintű ügy miatt keresik, ami indokolttá tenné az akadályoztatását. Már ha nem írtam nagyon körbe. Egyébként akkor sincs semmi, ha Márió mégsem érne oda szombat este. A buli akkor is buli, ha ő hiányzik. Persze az a jó és az a terv, hogy ott lesz. Szóval, minden Kunu Márió rajongót várunk nagy szeretettel” – mondta lapunknak Papp Gergely.

Magyarország utolsó diszkótulajdonosa bizakodó: