Kunu Alexandra: „Márió már nincs az életemben és egy jó darabig nem is szeretnék senkit”

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 20:00
Úgy tűnt, hogy az év végére újra egymásra talál Kunu Alexandra és Kunu Márió, ám lapunk információi szerint a sztárpár továbbra sem tervezi a békülést, a jó kapcsolat azonban megmaradt köztük. Alexandra lapunknak elárulta, hogyan telnek számára a mindennapok Kunu Márió nélkül.

Sok rajongó reménykedett abban, hogy az év végére újra egymásra talál Kunu Alexandra és Kunu Márió, ám most kiderült, hogy a pletykák alaptalanok. A pár között valóban jó a viszony, de romantikus kapcsolat már nincs köztük. Alexandra most őszintén beszélt lapunknak arról, hogy szakításuk után hogyan sikerült megőrizniük a harmóniát a kisfiuk érdekében.

Kunu Márió
Kunu Márió jóban maradt exével (Fotó: Facebook)

Kunu Márió kisfia az édesapjával is tölt időt

Mivel Márióval külön vagyunk, az idei az első külön ünnepünk. Egyébként mindig úgy szoktuk csinálni, hogy 24-én összejön a nagy család, a mamáméknál vacsorázunk, ott vannak az öregek is, ha szabad így mondanom, de az apjánál is tölt időt a kisfiam az ünnepek alatt

 – kezdte a Borsnak Alexandra, akinek exe nemrég gyűrűt húzott új barátnője ujjára.

Kunu Márió
Kunu Márió felesége, Alexandra szeretne kicsit kiszakadni a mostani körforgásból (Fotó: Facebook)

Márió már nincs az életemben és egy jó darabig nem is szeretnék senkit

A gyönyörű anyuka hozzátette, idén a karácsonyt otthon töltötte, de az új évet szeretné utazással kezdeni.

Most nem készültünk semmi különlegessel, de év végén elutazom. Jó lesz kicsit kiszakadni ebből a körforgásból.

Bár a kapcsolatuk véget ért, Márió továbbra is aktívan részt vesz kisfiuk életében és ez Alexandrának is megnyugvást ad.

Most már teljesen gördülékenyen megy minden. Hétfőtől péntekig nálam van a kisfiam, hétvégén pedig elviszi az apukája. Beszélnek telefonon is, minden rendben van köztünk, normálisan tudunk kommunikálni. Márió már nincs az életemben és egy jó darabig nem is szeretnék senkit.

 – mesélte a Borsnak Alexandra, aki határozottan kifejezte, hogy az év végén csak kisfia lesz az egyedüli férfi az életében.

Kunu Alexandra férje a szakítás után is igyekszik minél több időt tölteni Alexandrával közös gyerekükkel  (Fotó: Instagram)

A legfontosabb, hogy kisfiuk boldog legyen

A fiatal édesanya szerint a legfontosabb most az, hogy a kisfiuk boldog legyen, és érezze, hogy mindkét szülője ott áll mögötte.

Hál’ istennek sikerült kialakítanunk egy olyan helyzetet, amiben mindenki nyugodt. Fontos, hogy a gyerek érezze: mindketten szeretjük, és mindketten ott vagyunk neki. Ez most működik, és ezért nagyon hálás vagyok.

Bár a karácsony idén kicsit más volt, mint eddig, Alexandra nem szomorkodik, inkább a nyugalmat, a családot és az új kezdetet tartja szem előtt.

Nehéz időszakon vagyunk túl, de most jól vagyunk. Ez az időszak számomra a szeretetről és a békéről szól, és idén pont erre vágyom: egy kis csendre, nyugalomra, a családom körében.

– zárta a beszélgetést Kunu Alexandra.

 

