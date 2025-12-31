Kunu Alexandra: „Márió már nincs az életemben és egy jó darabig nem is szeretnék senkit”

Sok rajongó reménykedett abban, hogy az év végére újra egymásra talál Kunu Alexandra és Kunu Márió, ám most kiderült, hogy a pletykák alaptalanok. A pár között valóban jó a viszony, de romantikus kapcsolat már nincs köztük. Alexandra most őszintén beszélt lapunknak arról, hogy szakításuk után hogyan sikerült megőrizniük a harmóniát a kisfiuk érdekében.

Kunu Márió jóban maradt exével (Fotó: Facebook)

Kunu Márió kisfia az édesapjával is tölt időt

Mivel Márióval külön vagyunk, az idei az első külön ünnepünk. Egyébként mindig úgy szoktuk csinálni, hogy 24-én összejön a nagy család, a mamáméknál vacsorázunk, ott vannak az öregek is, ha szabad így mondanom, de az apjánál is tölt időt a kisfiam az ünnepek alatt

– kezdte a Borsnak Alexandra, akinek exe nemrég gyűrűt húzott új barátnője ujjára.

Kunu Márió felesége, Alexandra szeretne kicsit kiszakadni a mostani körforgásból (Fotó: Facebook)

Márió már nincs az életemben és egy jó darabig nem is szeretnék senkit

A gyönyörű anyuka hozzátette, idén a karácsonyt otthon töltötte, de az új évet szeretné utazással kezdeni.

Most nem készültünk semmi különlegessel, de év végén elutazom. Jó lesz kicsit kiszakadni ebből a körforgásból.

Bár a kapcsolatuk véget ért, Márió továbbra is aktívan részt vesz kisfiuk életében és ez Alexandrának is megnyugvást ad.

Most már teljesen gördülékenyen megy minden. Hétfőtől péntekig nálam van a kisfiam, hétvégén pedig elviszi az apukája. Beszélnek telefonon is, minden rendben van köztünk, normálisan tudunk kommunikálni. Márió már nincs az életemben és egy jó darabig nem is szeretnék senkit.

– mesélte a Borsnak Alexandra, aki határozottan kifejezte, hogy az év végén csak kisfia lesz az egyedüli férfi az életében.

Kunu Alexandra férje a szakítás után is igyekszik minél több időt tölteni Alexandrával közös gyerekükkel (Fotó: Instagram)

A legfontosabb, hogy kisfiuk boldog legyen

A fiatal édesanya szerint a legfontosabb most az, hogy a kisfiuk boldog legyen, és érezze, hogy mindkét szülője ott áll mögötte.

Hál’ istennek sikerült kialakítanunk egy olyan helyzetet, amiben mindenki nyugodt. Fontos, hogy a gyerek érezze: mindketten szeretjük, és mindketten ott vagyunk neki. Ez most működik, és ezért nagyon hálás vagyok.

Bár a karácsony idén kicsit más volt, mint eddig, Alexandra nem szomorkodik, inkább a nyugalmat, a családot és az új kezdetet tartja szem előtt.

Nehéz időszakon vagyunk túl, de most jól vagyunk. Ez az időszak számomra a szeretetről és a békéről szól, és idén pont erre vágyom: egy kis csendre, nyugalomra, a családom körében.

– zárta a beszélgetést Kunu Alexandra.