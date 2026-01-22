„Rohadj meg! F*szkalap!” – Jákli Mónika gyászhírét meggyalázták, kiakadt a műsorvezető

Megrázó tragédia és döbbenetes érzéketlenség váltotta ki azt a nyers indulatot, amelyet ritkán látni a hazai médiában. Egyetlen komment elég volt ahhoz, hogy egy alapvetően higgadt műsorvezető nyilvánosan és kendőzetlen őszinteséggel mondja ki mindazt, amit sokan csak gondolni mertek. Megrázó érzéketlenségről számolunk be Jákli Mónika halálhírével kapcsolatban.

Jákli Mónika egy évvel ezelőtt adott interjút a műsorvezetőnek (Fotó: Instagram)

Amit a balesettel kapcsolatban tudni lehet:

Az autóbaleset Szlovákiában, a 63-as főúton történt, szerda hajnalban (január 21-én)

Jákli Mónika Mercedes S580-asának volánja mögött ült, amelyet a luxusautók bérbeadásával foglalkozó vőlegényétől kapott

Jákli Mónika Maybach típusú autója nagy sebességgel egy fának csapódott

Boráros Gábor, Jákli Mónika volt férje azonnal a helyszínre sietett

Jákli Mónika gyászjelentésére döbbenetes reakció érkezett

A KVTV podcast (Ki Vagy Te Valójában?) házigazdája, Tihanyi Péter eddig arról volt ismert, hogy higgadtan, empátiával és tisztelettel kezeli vendégeit és a közösségi felületein megjelenő visszajelzéseket. Műsorában influenszerekkel, színészekkel és közéleti szereplőkkel beszélget párkapcsolatokról, karrierről és az élet nehézségeiről, a hallgatók pedig pont ezt a nyugodt, emberi hangvételt szerették meg benne. Éppen ezért sokakat meglepett, amikor a műsorvezető ezúttal nyíltan és kendőzetlen stílusban reagált egy érzéketlen kommentre.

Péter tegnap, a tragikus hír napján egy megható videót tett közzé, amelyben így búcsúzott:

Nyugodj békében! Az egyik legszerethetőbb beszélgetőpartnerem voltál, Moncsi. Még mondtam is a beszélgetésünk után, hogy ennyire pozitívat még senkiben nem csalódtam. Itt maradsz velünk, őrizzük az emléked.

A tragikus balesetről szóló poszt alatt mindenki az együttérzését fejezte ki, ám egyetlen komment minden határt átlépett: „Nem kár érte.”

A műsorvezető érthető módon nem hagyta szó nélkül a tapintatlan megjegyzést (Fotó: Instagram)

„Hát takarodj az oldalamról!”

Ez a mondat váltotta ki - valljuk be, teljesen jogosan - azt a dühöt, amelyet Tihanyi Péter Instagram-történetben vezetett le. Elmondása szerint soha nem szokott kommentekre válaszolni, most azonban nem tudott elmenni szó nélkül amellett, hogy valaki egy halálhírre így reagáljon. Szavai nyersek voltak, de őszinték:

Hogy lehetnek emberek ennyire szarháziak, de most tényleg. Soha semmilyen kommentre, semmire nem válaszolok. De valakinek a halálhírére azt írni, a videónk alá, hogy nem kár érte? Hát, takarodj az oldalamról! Soha többé semmiben nem akarlak látni, nem akarom, hogy kommentelj, egyszerűen rohadj meg ember! Rohadj meg! F*szkalap!

Szerinte az ilyen megnyilvánulás nem vélemény, hanem az alapvető emberi normák teljes hiánya. A kifakadás végén trágár kifejezések is elhangzottak, emiatt írásban bocsánatot is kért a műsorvezető:

Elnézést mindenkitől a trágár kifejezésekért.

Az eset újra rávilágított arra, mennyire kegyetlen tud lenni a közösségi média világa, és hogy a gyász pillanataiban milyen mély sebeket tud ejteni egy-egy érzéketlen mondat. Péter reakciója sokak számára nem botrányos, hanem emberi volt: egy barát, egy ismerős védelme akkor is, amikor az érintett már nem tudja megvédeni magát.