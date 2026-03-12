Megtámadták az ukránok a Török Áramlatot - ez a vezeték hozza az orosz gázt Magyarországra

Szerdán légi támadás érte a Gazprom több dél-oroszországi létesítményét, köztük a Russzkaja szivattyútelepet is. Innen szállítják az orosz földgázt Európába, köztük Magyarországra, a Török Áramlat tenger alatti vezetéken keresztül.
Az esetről az orosz energiaóriás számolt be. A Gazprom közölte, hogy valamennyi támadást sikerült meghiúsítania. A beszámolóból az is kiderült, hogy a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékek rendszerére, a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrára az elmúlt két hétben tizenkét alkalommal mértek valamilyen külső csapást.
Az esetről beszámoló Reuters megjegyezte, hogy Ukrajna az elmúlt időszakban fokozta az orosz energetikai infrastruktúra – többek között az olajfinomítók – elleni támadásait, azzal a céllal, hogy gyengítse Oroszország katonai képességeit.
Ezúttal kifejezetten kiterjedt támadás zajlott le. Andrej Prosunyin, a térségben fekvő fekete-tengeri üdülőváros, Szocsi polgármestere szerdán arról számolt be, hogy a várost példátlan, több mint 24 órán át tartó dróntámadások érték.
Törökország az egyetlen megmaradt tranzitútvonal az orosz gáz Európába juttatásához.
Oroszország Európába irányuló vezetékes gázexportja 2025-ben 44 százalékkal, körülbelül 18 milliárd köbméterre zuhant – ami az 1970-es évek közepe óta a legalacsonyabb szint –, mivel az Európai Unió fokozatosan kivezeti az oroszországi energiaimportot. Azonban Szerbia, Magyarország, Szlovákia és Törökország
továbbra is a Török Áramlaton keresztül kapnak orosz gázt.
A Világgazdaság számolt be arról, hogy a közel-keleti háborús helyzet miatt biztonsági okokból mostantól a szerb hadsereg fogja őrizni a Velika Plana melletti Zsabariban található központi kompresszorállomást, a Török Áramlat csomópontját, amelyen keresztül az orosz gáz Törökországból Magyarországra jut. Ezt Aleksandar Vucic szerb elnök jelentette be.
„Ha valaki felrobbantja a vezetékeinket, azokat két, három vagy öt nap alatt meg tudjuk javítani, ez nem probléma. A zsabari kompresszorállomás viszont óriási gondot jelentene, ezért azt közvetlenül a hadsereg fogja őrizni, a mérőállomásokat pedig kisebb létszámú katonai egységek” – magyarázta.
A kompresszorállomás 2021-ben épült a legkorszerűbb tűzvédelmi szabványok szerint. Nélküle nem lenne biztosítható a kiegyensúlyozott nyomás, és a gáz Magyarország felé sem lenne továbbítható.
A Török Áramlat elleni akciók nem a semmiből jöttek. Február végén maga Vlagyimir Putyin adott tájékoztatást arról, hogy adatok és információk állnak rendelkezésre a Török Áramlat és a Kék Áramlat felrobbantásának előkészületeiről.
Az orosz elnök a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ülésén erről nyilvánosan tett nyilatkozatot a sajtónak. Mindez a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásnál is súlyosabb akciót vetít előre, ugyanakkor konkrét bizonyítékokat Putyin nem tárt fel.
