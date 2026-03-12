Elszabadultak az indulatok – Nagy Ő Mimi a ringben intézné el Kiara Lordot: „A rágalmazásnak következményei vannak"

Bár a kamerák kikapcsoltak, a sárdobálás még csak most kezdődött el igazán A Nagy Ő szereplői között. A műsor egyik legmeghatározóbb karaktere, a négygyermekes brazil bombázó, Andrade de Souza Miriam és Kiara Lord között végérvényesen megromlott a viszony. A konfliktus gyújtópontja egy friss podcast-adás, ahol Kiara olyan súlyos állításokat tett Nagy Ő Mimiről, amelyeket egyetlen büszke édesanya sem hagyna annyiban. A küzdősportok világában otthonosan mozgó anyuka szerint az egykori felnőttfilmes messzire ment, és bár ő legszívesebben a szorítóban, kesztyűben zárná le a vitát, már a jogi lépések lehetősége is ott lebeg a levegőben.

Nagy Ő Mimi Kiara Lord kapcsán nem finomkodott (Fotó: TV2)

Nagy Ő Mimi fortyog: Hazugságokat terjeszt róla Kiara Lord?

A brazil szépség nem titkolt dühvel és mély felháborodással reagált azokra a vádakra, miszerint a villában látott feszültebb pillanatait nem a személyisége, hanem az elfogyasztott alkohol generálta volna:

Egy podcastben beszélt rólam, és teljes valótlanságokat állított. Azt mondta, hogy ittam és végigbuliztam a villát, ami óriási hazugság, hiszen egyszer sem láthattak alkohollal a kezemben. Azzal magyarázta az állítólagos agressziómat, hogy be voltam rúgva. Szeretném, ha ezt bebizonyítaná, és nemcsak a levegőbe beszélne

– fakadt ki az anyuka. Mimi számára különösen fájó, hogy Kiara pont a szülői és munkamorálját próbálja kikezdeni, mivel köztudott róla, hogy a mindennapi rutinja éles ellentétben állt azzal a képpel, amit riválisa próbál festeni róla a nyilvánosság előtt.

Legális keretek között, a ringben oldaná fel a vitát

„Többen is tudják bizonyítani, hogy minden nap ötkor keltem edzeni, főztem és tortát sütöttem a többieknek. Nem tudom, honnan szedi ezeket a rágalmakat, de négygyermekes anyuka vagyok, és nem fogom hagyni, hogy egy ilyen nő így beszéljen rólam. Gina szólt Pannának, hogy adja át nekem, miket terjeszt Kiara. Három munka és négy gyerek nevelése mellett szerinte én még iszom is... Ez egyszerűen felháborító” – magyarázta Mimi. A botrány azonban itt nem áll meg. Mimi, aki a CombatX gálák szervezőjeként pontosan tudja, hogyan kell egy konfliktust a szabályok mentén, szemtől szemben rendezni, egyértelmű és kőkemény kihívást intézett ellenfeléhez. Úgy véli azonban, hogy Kiara csak a képernyőn bátor, a valóságban viszont elkerülné a fizikai megmérettetést.