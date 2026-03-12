Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Ők lennének az Ázsia Expressz új szereplői? Reagált a TV2

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 10:01
Egy fórumon megjelent az Ázsia Expressz új évadának szereplőlistája. Reagált a TV2.

A TV2 népszerű realityje, az Ázsia Expressz új évadának forgatása a tervek szerint tavasszal indul. Bár a csatorna hivatalosan még nem közölte, kik vállalkoznak a kalandos utazásra, egy internetes fórumon máris felbukkant egy névsor, amely szerint sportolók, színészek, zenészek és más hírességek alkotják majd a mezőnyt.

Az Ázsia Expressz új évadában Ördög Nóra biztosan visszatér
A műsor koncepciója változatlan: a párosoknak idegen országokban kell boldogulniuk, szállást és ételt szerezniük, miközben különböző kihívásokat teljesítenek. Az idei évadot állítólag Dél-Amerikában forgatják majd. Az viszont már most biztos, hogy Ördög Nóra visszatér a műsorvezető szerepében.

Ők lennének az Ázsia Expressz új évadának szereplői?

A kiszivárgott lista szerint olyan ismert nevek szerepelnek a résztvevők között, mint az úszó Kapás Boglárka és a férje, Telegdy Ádám, akik a sportolói múltjuk miatt valószínűleg jól bírják majd a fizikai megpróbáltatásokat. A színházi világot Kerényi Miklós Máté és Kardffy Aisha képviselheti, akik friss házasként humorral és érzelemmel színesíthetik a versenyt. A közösségi médiából ismert Ádám Csaba és Herceg Letícia energikus párosként kerülhetnek a képernyőre, míg a színésznő Sári Évi és az énekesnő Veres Mónika temperamentumos női duót alkothatnak.

A Dancing with the Stars táncosai, Baranya Dávid és Suti András is szerepelnek a listán, akik a parketten már bizonyítottak, de kérdés, hogy extrém körülmények között is megállják-e a helyüket. A legnagyobb meglepetést talán Nyertes Zsuzsa és Bíró Ica párosa jelentheti, akik különleges színfoltjai lehetnek a műsornak. A legendás erős ember, Fekete László és a fia, Miklós igazi nyerő párost alkothatnak, míg a realitysztárok, Pumped Gabo és Aurelio Caversaccio garantáltan gondoskodnának a drámai és a humoros pillanatokról. A magyar rap ikonikus duója, Ricsi Pí és Qka MC szintén a résztvevők között lehet, akik a laza stílusukkal és a humorukkal könnyen megbirkózhatnak a stresszes helyzetekkel.

Reagált a TV2

Nagyon örülünk, hogy hatalmas a várakozás az Ázsia Expressz új évada kapcsán. A megfelelő időben tájékoztatni fogjuk a nézőket, hogy ki utazik a nem mindennapi kalandra" - írta a csatorna sajtóosztálya.

