„Teljesen érthetetlen, hogy miért van így…” – Boráros Gábor döbbenetes részleteket árult el Jákli Mónika balesetéről

Ahogy arról a Bors beszámolt, az egész országot megrázta a mindössze 31 éves Jákli Mónika tragédiája. A gyönyörű fitneszmodell és influenszer halála körül azonban egyre több a kérdőjel, miután a szlovák sajtóban érdekes hírek kezdtek el terjedni a balesetről.

Boráros Gábor

Fotó: Instagram

A találgatásokra pedig az édesanya vőlegénye, pontosabban annak viselkedése szolgáltatott okot, miután egyes források szerint percek alatt a tragédia helyszínére ért férfi, ami pedig ennél is gyanúsabb, hogy - állítólag - mindenáron meg akarta szerezni Jákli Mónika mobiltelefonját. A már így is tragikus esetet pedig csak még rejtélyesebbé teszi, hogy a beszámolók szerint a fitneszmodell az időjáráshoz képeset szinte alig volt felöltözve.

Boráros Gábor: Nekem is vannak olyan kérdéseim, amik nem hagynak nyugodni

Ezek a hátborzongató hírek pedig Jákli volt párjához, az MMA-harcos Boráros Gáborhoz is eljutottak, korábban meg is osztott egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetet, amelyben úgy fogalmazott:

Van mit hozzá szólnom a történtekhez. Nekem is vannak olyan kérdéseim, amik nem hagynak nyugodni.

Majd még hozzátette, hogy a nap folyamán a későbbiekben még kitér erre.