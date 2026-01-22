„Teljesen érthetetlen, hogy miért van így…” – Boráros Gábor döbbenetes részleteket árult el Jákli Mónika balesetéről

Ahogy arról a Bors beszámolt, az egész országot megrázta a mindössze 31 éves Jákli Mónika tragédiája. A gyönyörű fitneszmodell és influenszer halála körül azonban egyre több a kérdőjel, miután a szlovák sajtóban érdekes hírek kezdtek el terjedni a balesetről.
A találgatásokra pedig az édesanya vőlegénye, pontosabban annak viselkedése szolgáltatott okot, miután egyes források szerint percek alatt a tragédia helyszínére ért férfi, ami pedig ennél is gyanúsabb, hogy - állítólag - mindenáron meg akarta szerezni Jákli Mónika mobiltelefonját. A már így is tragikus esetet pedig csak még rejtélyesebbé teszi, hogy a beszámolók szerint a fitneszmodell az időjáráshoz képeset szinte alig volt felöltözve.
Ezek a hátborzongató hírek pedig Jákli volt párjához, az MMA-harcos Boráros Gáborhoz is eljutottak, korábban meg is osztott egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetet, amelyben úgy fogalmazott:
Van mit hozzá szólnom a történtekhez. Nekem is vannak olyan kérdéseim, amik nem hagynak nyugodni.
Majd még hozzátette, hogy a nap folyamán a későbbiekben még kitér erre.
Boráros most a Blikknek nyilatkozva elmondta, hogy Jáklival közös kislányuknak, Zorának még kepéltelen volt elmondani a történteket.
Folyamatosan kérdezgeti, hogy „hol van anya, mikor jön már anya? Nagyon nehéz dolog ez, hiszen nem mutathatom neki, hogy baj van, de egyelőre azt sem tudom, hogy mondjam el Zorának, anya nincs többé. Pszichológusok segítségét kértem abban, hogy mi a lehető legjobb út erre, hogyan kell ezt elmondani.
A korábbi, rejtélyes bejegyzésére reagálva pedig elmondta:
Az elmondások szerint Komáromból tartott Dunaszerdahelyre, de akkor hogy lehet az, hogy a baleset nyomai és ezeket én is láttam, hiszen voltam kint a helyszínen, arra utalnak, hogy éppen Dunaszerdahely irányából Komárom fele történt, nem pedig fordítva. Teljesen érthetetlen, hogy miért van így… Ha valóban menekült Komáromból a barátjától, akivel én egyébként sosem találkoztam, de tudtam, hogy hullámzó a kapcsolatuk, akkor hogy lehet, hogy az ellenkező irányból történt a tragédia
– tette fel a kérdést az MMA-harcos, aki nem tudja, hogy áll a baleset vizsgálata.
A sportoló pedig végzetül még hozzátette a lapnak:
Ami nagyon furcsa, hogy a tegnap reggeli jelzések még a baleset helyszínéről érkeztek, délután azonban már Komáromból...
