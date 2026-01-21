Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Ágnes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jákli Mónika kemény pofonokat kapott egész életében a sorstól

haláleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 16:56
Boráros GáborJákli Mónikabalesethalálhalálos baleset
Nem volt a legszebb gyerekkora, mint mesélte, szülei elváltak, de előtte az apja folyamatosan bántotta az édesanyját. Ő 12 éves volt, amikor elváltak, utána csak a kihagyhatatlan ünnepek alkalmával találkoztak az apjával. Jákli Mónika első szerelmével másfél évig járt, a legjobb barátnőjével csalta meg a férfi.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors is beszámolt, a több tévéműsorból ismert influenszer, Jákli Mónika halálos baleset áldozata lett: Nagymegyernél a fák közé csapódott a Mercedese hajnalban, négy óra előtt. A jármű egy balkanyarban tért le az útról, vélhetően nagy sebességgel, ugyanis a becsapódás következtében darabokra szakadt, teljesen szétroncsolódott, majd ki is gyulladt. Mindezt Hodosi Tibor, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka meg is erősítette. A borzalmas balesetről itt láthatóak a képek. 

Jákli Mónika gyerekkora nem volt felhőtlen
Jákli Mónika gyerekkora nem volt felhőtlen 
(Fotó: YouTube / KVTV podcast)

Jákli Mónika egy évvel ezelőtt egy hosszabb interjúban beszélt a Boráros Gáborral való viharos kapcsolatáról, de gyerekkora, fiatalkora is szóba került. A szülei elváltak, amikor ő 12 éves volt, utána nem nagyon tartotta a kapcsolatot apjával. „Nem a legszebb gyerekkorom volt” – mondta erről az időszakról.

20-25 éves koráig beszéltek, de jóformán csak ünnepek idején, hogy „a kötelező találkozást lezavarják.

Nem volt jó az, amiben felnőttem. Folyamatosan bántotta anyut. Gyerekfejjel ezt így nem tudja felfogni az ember... de felnőttként már nem tudok vele azonosulni. Volt pár próbálkozása… felhív néha, de nem tudok felé nyitottan állni. Én nem csinálok semmit muszájból. Ha nem érzem jól magam egy beszélgetésben, nem csinálom csak azért, mert kell.

Gyerekkorából még arra emlékezett, hogy gyűlölte a tornaórát, minden évben szerzett orvosi papírt, hogy ne kelljen testnevelésre járnia. Falusi általános iskolába járt alsóban Dunaszerdahely mellett, majd a nagyvárosban járt felső tagozatba. Emlékei szerint „nem volt balhés”, de nem volt kitűnő sem, zongorázott, hegedült, furulyázott.

Jákli Mónika kapcsolatai: az első keserű véget ért

17 évesen volt az első szerelmi kapcsolata, másfél évig tartott, amiről szintén szomorúan beszélt a Kvtv podcastban. A férfi megcsalta a legjobb barátnőjével, akkor döntött úgy, hogy keményen edzeni jár. A nála 10 évvel idősebb barátnő volt az, akinek elmondta a személyes, kapcsolati problémáit: és pont vele csalta meg a férfi. Jákli Mónika szerint a nőnek szilikonmelle volt, ezért döntötte el a történtek után, hogy ő is "jócsaj" lesz.

Kicsit később ismerte meg Boráros Gábort, Mónika írt rá először: Boráros pedig olyan brutális edzést tartott neki, hogy „két hétig nem tudott pisilni, ülni, állni, le is tiltotta mindenhol.” Akkoriban, 19 évesen egy kaszinóban dolgozott, krupié volt. Boráros a letiltás után felbukkant a kaszinóban, a kedvenc csokiját vitte neki. Elkezdtek randizni, így jöttek össze, viharos kapcsolatuk pedig rendre témát adott a sajtónak. 

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu