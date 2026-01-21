Jákli Mónika kemény pofonokat kapott egész életében a sorstól

Ahogy arról a Bors is beszámolt, a több tévéműsorból ismert influenszer, Jákli Mónika halálos baleset áldozata lett: Nagymegyernél a fák közé csapódott a Mercedese hajnalban, négy óra előtt. A jármű egy balkanyarban tért le az útról, vélhetően nagy sebességgel, ugyanis a becsapódás következtében darabokra szakadt, teljesen szétroncsolódott, majd ki is gyulladt. Mindezt Hodosi Tibor, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka meg is erősítette. A borzalmas balesetről itt láthatóak a képek.

Jákli Mónika gyerekkora nem volt felhőtlen

(Fotó: YouTube / KVTV podcast)

Jákli Mónika egy évvel ezelőtt egy hosszabb interjúban beszélt a Boráros Gáborral való viharos kapcsolatáról, de gyerekkora, fiatalkora is szóba került. A szülei elváltak, amikor ő 12 éves volt, utána nem nagyon tartotta a kapcsolatot apjával. „Nem a legszebb gyerekkorom volt” – mondta erről az időszakról.

20-25 éves koráig beszéltek, de jóformán csak ünnepek idején, hogy „a kötelező találkozást lezavarják.”

Nem volt jó az, amiben felnőttem. Folyamatosan bántotta anyut. Gyerekfejjel ezt így nem tudja felfogni az ember... de felnőttként már nem tudok vele azonosulni. Volt pár próbálkozása… felhív néha, de nem tudok felé nyitottan állni. Én nem csinálok semmit muszájból. Ha nem érzem jól magam egy beszélgetésben, nem csinálom csak azért, mert kell.

Gyerekkorából még arra emlékezett, hogy gyűlölte a tornaórát, minden évben szerzett orvosi papírt, hogy ne kelljen testnevelésre járnia. Falusi általános iskolába járt alsóban Dunaszerdahely mellett, majd a nagyvárosban járt felső tagozatba. Emlékei szerint „nem volt balhés”, de nem volt kitűnő sem, zongorázott, hegedült, furulyázott.

Jákli Mónika kapcsolatai: az első keserű véget ért

17 évesen volt az első szerelmi kapcsolata, másfél évig tartott, amiről szintén szomorúan beszélt a Kvtv podcastban. A férfi megcsalta a legjobb barátnőjével, akkor döntött úgy, hogy keményen edzeni jár. A nála 10 évvel idősebb barátnő volt az, akinek elmondta a személyes, kapcsolati problémáit: és pont vele csalta meg a férfi. Jákli Mónika szerint a nőnek szilikonmelle volt, ezért döntötte el a történtek után, hogy ő is "jócsaj" lesz.