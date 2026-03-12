Harcba száll a gyermekeiért, Luka Doncic négy hónapja nem látta újszülött lányát

Magánéleti gondokkal küzd Luka Doncic, az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Los Angeles Lakers irányítója. A 27 éves klasszisnak és menyasszonyának, Anamaria Golteznek 2025 decemberében született meg második közös kislányuk, ám a TMZ Sports beszámolója szerint a kosaras azóta nem találkozott gyermekeivel.

Az NBA-ben jelenleg Luka Doncic átlagolja a legtöbb pontot meccseként Fotó: Icon Sportswire

Doncic és párja története régre nyúlik vissza 2016-ban kezdtek randizni, majd 2023-ban, amikor a szlovén sztár még a Dallasban játszott, megkérte Goltez kezét. Ugyanabban az évben megszületett első gyermekük, Gabriela. A család néhány hónappal ezelőtt tovább bővült: második lányuk, Olivia az idei szezon során, karácsony előtt jött világra Szlovéniában. Doncic ekkor külön engedélyt kért klubjától, hogy jelen lehessen gyermeke születésénél, ám néhány nappal később vissza kellett utaznia az Egyesült Államokba.

Luka Doncic mindössze egyszer láthatta lányát

A kosaras azt tervezte, hogy két kislányával és feltehetően menyasszonyával együtt tér vissza a tengerentúlra, ám a pár között ebben a kérdésben nézeteltérés alakult ki, így Doncic végül egyedül utazott vissza Kaliforniába. A beszámolók szerint azóta nem látta gyermekeit, és a kapcsolatuk is megromlott: a felek felbontották az eljegyzést.

Goltez gyerektartást és ügyvédi költségeket követel Doncictól, miközben a kosárlabdázó a kaliforniai bíróságon kérte két lánya teljes felügyeleti jogát.

Mindennél jobban szeretem a lányaimat, és mindent megtettem azért, hogy itt lehessenek velem az Egyesült Államokban a szezon alatt, de ez kivitelezhetetlen volt. Ezért nemrég meghoztam a nehéz döntést és felbontottam az eljegyzésemet. A lányaim boldogsága érdekében teszek mindent, örökké azért fogok küzdeni, hogy velük lehessek, és a lehető legjobb életet biztosítsam a számukra

– nyilatkozta a játékos.