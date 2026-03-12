Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Öröm a gyász után: megszületett a rocklegenda unokája – Ozzy Osbourne már nem élhette meg ezt a csodát

Ozzy Osbourne
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 07:11
gólyahírTaylor Swift
Megszületett az egykori világhírű rocklegenda unokája.

Ozzy Osbourne, a heavy metal egyik legnagyobb alakja és a Black Sabbath legendás frontembere 2025 júliusában, 76 éves korában hunyt el. A rocktörténelem egyik legmeghatározóbb figurájaként generációk számára jelentett inspirációt, ám egy fontos családi pillanatot már nem élhetett meg: nem láthatta megszületni legújabb unokáját, akit éppen róla neveztek el.

Ozzy Osbourne már nem élhette meg unokája születését
Fotó: TLeopold

Megszületett Ozzy Osbourne unokája

Ozzy Osbourne legfiatalabb gyermekének, Jack Osbourne-nak a  családja új taggal bővült. A 40 éves televíziós személyiség és felesége, Aree Gearhart március 11-én, szerdán jelentették be közösségi oldalukon, hogy megszületett második közös gyermekük.

Az Instagramon közzétett közös bejegyzésben bemutatták kislányukat, akit Ozzy Matilda Osbourne-nak neveztek el. A posztban egy fekete-fehér videó látható, amelyen a kisbaba virágmintás takarón alszik. A felvételen egy kártya is szerepel, amelyből kiderül, hogy a kislány március 5-én született, 7 font 4 unciás (3,29 kilogramm) súllyal. A kiságy mellett egy denevér formájú plüssfigura is látható.

A kislány nevét nagyapjáról, a legendás rockzenészről, Ozzy Osbourne-ról kapta.

Ozzy már halála előtt tudott az érkező babáról

Jack Osbourne korábban elárulta, hogy édesapja még életében értesült arról, hogy újabb unoka érkezik a családba. Ez a hír sokat segített a családnak a nehéz időszakban.

Részben egy egészséges figyelemelterelés volt, részben gyógyító hatású. Valahogy a körforgás része volt, furcsa módon. Egy kicsit elvitte az energiát a gyászból, és inkább a remény felé terelte

– fogalmazott Jack.

A pár egyébként 2025 decemberében jelentette be, hogy babát vár. Jack akkor azt mondta:
 

Nagyszerű érzés. Nagyon izgatottak vagyunk. Tulajdonképpen terveztük, bár talán kicsit korábban történt, mint gondoltuk. De mindenképpen szerettük volna, és valahogy – szinte csodával határos módon – meg is történt.

Nem az első közös gyermekük

Ozzy Matilda a pár második közös gyermeke. Első kislányuk, Maple Artemis Osbourne 2022. július 9-én született.

Jacknek korábbi házasságából, Lisa Stellyvel három lánya is van: Pearl Clementine Osbourne (13), Andy Rose Osbourne (10) és Minnie Theodora Osbourne (7).

Swift-rajongó az egész család

Jack korábban arról is beszélt, hogy gyermekei hatalmas rajongói Taylor Swiftnek. A People értesülései szerint a család még az énekesnő világhírű The Eras Tour koncertsorozatára is ellátogatott Los Angelesben.

A lányaim mind Swift-rajongók. Elmentek az Eras turnéra. A legidősebb lányom eleinte nem akart menni, de mondtam neki: lehet, hogy nem vagyok a világ legnagyobb Taylor Swift-rajongója, de amit most látni fogsz, az legendás lesz. Egyszer majd elmondhatod a gyerekeidnek, hogy ott voltál a világ talán legnagyobb turnéján

– mesélte Jack.

 

