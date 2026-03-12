Öröm a gyász után: megszületett a rocklegenda unokája – Ozzy Osbourne már nem élhette meg ezt a csodát

Ozzy Osbourne, a heavy metal egyik legnagyobb alakja és a Black Sabbath legendás frontembere 2025 júliusában, 76 éves korában hunyt el. A rocktörténelem egyik legmeghatározóbb figurájaként generációk számára jelentett inspirációt, ám egy fontos családi pillanatot már nem élhetett meg: nem láthatta megszületni legújabb unokáját, akit éppen róla neveztek el.
Ozzy Osbourne legfiatalabb gyermekének, Jack Osbourne-nak a családja új taggal bővült. A 40 éves televíziós személyiség és felesége, Aree Gearhart március 11-én, szerdán jelentették be közösségi oldalukon, hogy megszületett második közös gyermekük.
Az Instagramon közzétett közös bejegyzésben bemutatták kislányukat, akit Ozzy Matilda Osbourne-nak neveztek el. A posztban egy fekete-fehér videó látható, amelyen a kisbaba virágmintás takarón alszik. A felvételen egy kártya is szerepel, amelyből kiderül, hogy a kislány március 5-én született, 7 font 4 unciás (3,29 kilogramm) súllyal. A kiságy mellett egy denevér formájú plüssfigura is látható.
A kislány nevét nagyapjáról, a legendás rockzenészről, Ozzy Osbourne-ról kapta.
Jack Osbourne korábban elárulta, hogy édesapja még életében értesült arról, hogy újabb unoka érkezik a családba. Ez a hír sokat segített a családnak a nehéz időszakban.
Részben egy egészséges figyelemelterelés volt, részben gyógyító hatású. Valahogy a körforgás része volt, furcsa módon. Egy kicsit elvitte az energiát a gyászból, és inkább a remény felé terelte
– fogalmazott Jack.
A pár egyébként 2025 decemberében jelentette be, hogy babát vár. Jack akkor azt mondta:
Nagyszerű érzés. Nagyon izgatottak vagyunk. Tulajdonképpen terveztük, bár talán kicsit korábban történt, mint gondoltuk. De mindenképpen szerettük volna, és valahogy – szinte csodával határos módon – meg is történt.
Ozzy Matilda a pár második közös gyermeke. Első kislányuk, Maple Artemis Osbourne 2022. július 9-én született.
Jacknek korábbi házasságából, Lisa Stellyvel három lánya is van: Pearl Clementine Osbourne (13), Andy Rose Osbourne (10) és Minnie Theodora Osbourne (7).
Jack korábban arról is beszélt, hogy gyermekei hatalmas rajongói Taylor Swiftnek. A People értesülései szerint a család még az énekesnő világhírű The Eras Tour koncertsorozatára is ellátogatott Los Angelesben.
A lányaim mind Swift-rajongók. Elmentek az Eras turnéra. A legidősebb lányom eleinte nem akart menni, de mondtam neki: lehet, hogy nem vagyok a világ legnagyobb Taylor Swift-rajongója, de amit most látni fogsz, az legendás lesz. Egyszer majd elmondhatod a gyerekeidnek, hogy ott voltál a világ talán legnagyobb turnéján
– mesélte Jack.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.