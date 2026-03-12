Az FBI kiadta a riasztást: Irán dróntámadást tervez amerikai földön háborús megtorlásként

Amerikai tisztviselők komoly figyelmeztetést adtak ki, miszerint Irán dróntámadást tervezhetett Kalifornia ellen egy titkos, az amerikai partoknál ólálkodó hajóról.
Egy FBI hírszerzési közleménye szerint Teherán pilóta nélküli légi járműveket akart felbocsátani egy, az amerikai szárazföld közelében állomásozó hajóról, ha Washington katonai csapásokat mérne a rezsimre. A hátborzongató riasztás, amelyet az ABC News is ismertetett, rávilágít, hogy a bűnüldöző szerveket az elmúlt napokban figyelmeztették a lehetséges fenyegetésre.
Mindez akkor történt, amikor Irán azzal fenyegetőzött, hogy megtámadja az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető „gazdasági központokat és bankokat” a Közel-Keleten. Ahogy a közel-keleti háború a 12. napjába lép, az IRGC-hez kötődő Tasnim hírügynökség közzétett egy listát az amerikai vezető vállalatok irodáiról, és „Irán új célpontjaiként” jellemezte azokat, jelentette az Al Jazeera. A vállalatok – köztük a Google, a Microsoft, a Palantir, az IBM, az Nvidia és az Oracle – több izraeli városban és néhány Perzsa-öböl menti országban rendelkeznek irodákkal és felhőalapú szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúrával. Az ügynökség szerint a lépésre azután került sor, hogy az Egyesült Államok és Izrael állítólag egy iráni bankot vett célba.
Szerdán Irán a világ legforgalmasabb nemzetközi repülőterét vette célba. A támadás egy eszkaláció része volt, amelynek célja a globális gazdasági károk kiváltása, hogy nyomást gyakoroljon az Egyesült Államokra és Izraelre a háború befejezése érdekében.
Egy csütörtöki iráni támadás ezután hatalmas tüzet okozott a bahreini Muharrak szigetén, ahol a szigetország nemzetközi repülőtere található.
A hatóságok arra kérték az embereket, hogy maradjanak otthon, és zárják be az ablakokat a füst elkerülése érdekében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.