Ehhez csoda kell, a Fradi focistái az NB I-ből készülnek a világbajnokságra

Az már sajnos tavaly novemberben eldőlt, hogy a Ferencváros magyar válogatott focistái biztosan nem lesznek ott idén nyáron a világbajnokságon. Az írek elleni, 3-2-re elveszített selejtező után az NB I-ből már csak légiósok számára lehet út az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornára. Legutóbb a horvát Franko Kovacevic számára jelent meg halvány remény, de ahogy az ő, a többiek esetében is kisebbfajta csoda kell a vb-részvételhez.

Franko Kovacevic a Fradiból lehet horvát válogatott Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Kovacevic januárban érkezett a Fradihoz, eddig az NB I-ben négy gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Nagymamája révén magyar állampolgárságot kap, de csak az MLSZ magyarszabálya miatt. Ő előre kijelentette, a válogatott szereplés szempontjából számára egyedüli opció Horvátország.

Franko Kovacevic megkapta a behívót

A csatár a héten került először a horvát keretbe, igaz, Zlatko Dalic szövetségi kapitány egyelőre a tartalékok közé jelölte. A gárda márciusban Orlandóban játszik felkészülési meccseket. A horvátok már biztosan kint vannak a vb-n, az meglepetés lenne, ha Kovacevic is tagja lenne a keretnek a tornán.

Haiti várja a Fradi csatárát

A francia Lenny Josephről hónapokkal ezelőtt lehetett hallani, hogy Haiti szívesen látná őt a válogatottban. A támadó kettős állampolgár, de sosem szerepelt még a közép-amerikai nemzeti csapatban, amely már kijutott a vb-re.

Callum O'Dowda az írekkel kaphat esélyt. Igaz, a bal lábas középpályás - aki már 32 alkalommal játszott a nemzeti csapatban - jelenleg a Ferencvárosban sem alapember. Az írekre pótselejtező vár Csehországban, majd ha nyernek, akkor Dániával vagy Észak-Macedóniával játszanak a kijutásért.

Az erdélyi Corbu Mariusz 21 alkalommal játszott a román U21-es válogatottban. Nagy meglepetés lenne, ha a pótselejtezőkre beválogatná őt a kapitány. A románok Törökországba utaznak, majd a Szlovákia-Koszovó párharc győztese várhat rájuk.