„Egy apa nem a haláltól fél” – Elfogytak a szavak: szívszorító üzenettel jelentkezett Jákli Mónika exe, Boráros Gábor

Jákli Mónika balesete kapcsán még mindig nem tért magához a nyilvánosság, és bár egyre több részlet derül ki, hogy mi történhetett azon a bizonyos éjszakán, még mindig nem teljes a kép. Boráros Gábor, a sztáranyuka exe most egyedül maradt közös kislányukkal, Zorával, akinek még mindig nem tudta elmondani, hogy édesanyja nem jön haza többé.

Jákli Mónika exe, Boráros Gábor élete legnehezebb feladata előtt áll: el kell mondani a kislányuknak, hogy anyukája meghalt (Fotó: Boráros Gábor instagram oldala)

Jákli Mónika kislánya minden pillanatban anyukája felől kérdezősködik

A fitneszmodell-influenszer balesete óriási veszteség a családnak, arról nem is beszélve, hogy az azóta felmerülő kérdések egyre nagyobb aggodalomra adnak okot. A körülmények teljes tisztázása természetesen időbe telik, mint ahogyan az is, hogy Zora édesapja, Boráros Gábor erőt vegyen magán és el tudja mondani kislányának a feldolgozhatatlant. Bár Jákli Mónika és Boráros Gábor szakítása után a fitneszmodellnél lakott a kislány, továbbra is közösen nevelték őt, még úgy is, hogy azóta Mónikának új párja lett. Az autóbaleset után Zora természetesen Gáborhoz került és vele is marad, ez ügyben nem is merült fel más, Gábor azóta többször is bejelentkezett Instagram oldalán, hogy tájékoztatni tudja a nyilvánosságot a fejleményekről, ugyanakkor érzéseiről is sokat mesélt. Péntek délelőtt például így fogalmazott:

Tudom, hogy egyáltalán nem lesz könnyű feladat ezt oldani és még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok. Még mindig hátra van az a feladat is, hogy Zorával ezt valahogy közöljem

– mondta könnyeivel küszködve. Este pedig közös fotókat is kitett kislányával, amelyhez az alábbi sorokat írta:

Egy apa nem a haláltól fél, hanem attól, hogy a gyerekének szüksége lesz rá és ő nem lesz ott…

A poszt alatt rengeteg hozzászólás érkezett, többek között Hajdú Péter is együttérzését fejezte ki. Boráros Gábor péntek este a Tények Plusznak úgy nyilatkozott, egyelőre nem tudni, hogy miért volt Mónika hajnali fél 4-kor azon az úton, sűrű ködben, mínusz 12 fokban, honnan hová sietett ennyire.

Hogy ment-e mögötte másik autó, vagy valaki üldözte-e őt, az nem valószínű, mert személyesen beszéltem azzal a kamionsofőrrel, aki legelsőként állt meg a helyszínen segíteni, aki látta, szemtanúja volt a balesetnek és ő is azt erősítette meg, hogy nem volt más autó.