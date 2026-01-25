"Próbálja menteni a p*csáját ez a sz*rházi" – Boráros Gábor megszólalt a távoltartási végzésről: Jákli Mónika párját gyanúsítja

Úgy tűnik Jákli Mónika autóbalesete körül egyre több a gyanús körülmény, ami miatt sokan különböző teóriákat kezdtek gyártani az okokról. Akadnak olyanok, akik Boráros Gábort hibáztatják a történtekért, ugyanis a férfi igencsak ijesztő üzeneteket küldött gyermeke anyjának egy fél évvel ezelőtt. De Gábor szerint ez a régmúlt része, és azt állítja, Jákli Mónika vőlegényével ellentétben sosem bántotta őt.

Boráros Gábor és Jákli Mónika kapcsolata tele volt vitákkal, de a sportoló cáfolja, hogy köze lett volna a tragédiához (Fotó: Csaba Agota / RTL-sajtóklub)

Még csak néhány napja annak, hogy Jákli Mónika elhunyt, de egyre furcsább részletek és nyomok derülnek ki a végzetes éjszakáról. A legutóbbi információk szerint a fitneszmodell exe, Boráros Gábor üzenetei is gyanakvásra adnak okot, sőt állítólag Mónika távoltartási végzést is kért ellene. Emiatt a sportoló brutálisan kiakadt, azt állítja mindez csak terelés, aminek hátterében a vőlegény, Roderik áll.

Ez elég gyenge, szánalmas próbálkozás. Nem ártott volna tőlem kérdezni. Akkor egyenesen tőlem tudhatták volna meg, hogy jó sokszor kapott tőlem elég buta üzeneteket! A Moncsi telefonjából kikeresett féléves üzenetekkel próbálja menteni a p*csáját ez a sz*rházi?!

– kezdte magából kikelve Boráros Gábor Instagram-oldalán.

„Jól tudjuk, hogy ki az, aki több alkalommal is verte Moncsit az utóbbi időben. Ha nem jött volna össze ezzel az emberrel, Moncsi még élne! Ezzel a lépésével is bizonyította, hogy nála van a mobilja, képzelem, hogy igyekszik törölni belőle minden olyat, amin szerepel” – írta, ugyanis bár Jákli Mónika családja elismerte, hogy a Facebook oldalát ők kezelik, de a telefonról továbbra sem tudni, hogy hol van.

Boráros Gábor szerint Jákli Mónika halálának oka a párja lehet, aki állítása szerint bántalmazta őt (Fotó: sarosi zoltan / RTL-sajtóklub)

Boráros Gábor Jákli Mónika párját gyanúsítja

A sztárapuka biztosnak véli, hogy a férfi okozta Jákli Mónika balesetét, és őt csak azért rángatta bele, hogy a saját bőrét mentse.

Ez a paranoiás sz*rházi a várfalak mögött szétcuccozva gondolta, ezzel majd eltereli a figyelmet arról, hogy: ha nem is ő követte el, de miatta halt meg a lány! És ezen a tényen semmi nem fog változtatni! Próbálkozásnak is nevetséges, hogy igyekszik kibúvót találni, egy patkány, aki már nem az első életet teszi tönkre

– állítja Boráros Gábor, bár bizonyítékokkal nem szolgált a kijelentéseihez.