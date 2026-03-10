Orbán Viktor: Éjfél óta érvényben a védett árak a benzinkutakon

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 10:34 / FRISSÍTÉS: 2026. március 10. 11:22
"Éjfél óta érvényben a védett árak a benzinkutakon" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Fotó: Kurucz Árpád / mw

Zelenszkij elnök az olajblokáddal a magyar családokat és vállalkozókat akarja büntetni. Azért zsarol és azért fenyeget, hogy egy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon. Ezt nem engedjük! 

- emelte ki a kormányfő.

A védett árral megvédjük a magyar családokat és a magyar vállalkozókat

- zárta a bejegyzését a miniszterelnök.

Az energiaválság tovább dübörög egész Európában, az üzemanyagárak mindenhol kilőttek. Az ukrán olajblokád miatt a helyzet Magyarországon kétszeresen nehéz, ezt orvosoltuk a védett üzemanyagárakkal. Az új rendszert éjfélkor élesítettük, ezért ma már mindenhol védett áron tankolhatnak az autósok, a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozók is

- mondta el a felvételen a kormányfő.

A 95-ös benzin 619, a dízel 639 forint lett volna mától.

A védett ár 595 és 615-ös árat szab meg.

Így a 95-ös benzin esetében 24 forintos, a dízel esetében szintén 24 forinttal kapják olcsóbban a benzint.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

