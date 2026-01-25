Elkeserítő részletek: Jákli Mónika több ismerősétől is próbált segítséget kérni hajnalban

Jákli Mónika halála kapcsán még mindig nagyon sok a kérdés, ahogy azonban telik az idő, egyre több részlet lát napvilágot arról, hogy mi is történhetett azon a bizonyos végzetes éjszakán.
Szombat este a Szlovákiai Országos Polgárőrség a család kérésére összegyűjtötte az összes eddigi információt, ám a kirakósnak még mindig hiányoznak darabjai. A tájékoztatást az eddigi feltárt információk alapján videóban mondták el, amely állítások nem hivatalos hatósági tájékoztatások, hanem az eddig összegzett adatok, tanúvallomások, technikai információk összegzése.
A videóban felsoroltak egy része egyelőre nem megerősített, vagyis további tisztázásra szorul. Amit eddig biztosan lehet tudni, hogy a baleset előtti estén Mónikáék 21 óra körül érkeztek Magyarországról Szlovákiába. A balesetkor Mónika Komáromból indult Nagymegyer irányába, nem tudni miért, majd Alistál felé vette az irányt. A kameraképek alapján megcáfolható, hogy megfordult Alistál előtt, mivel 3 óra 25-kor nagy sebességgel megérkezett Dunaszerdahelyre, és 3 óra 29-kor szintén nagy sebességgel kihajtott onnan. Szemtanúk az ott lévő vízháznál egy magasabb kategóriájú luxusautót véltek látni, de azt nem tudták megmondani, hogy milyen típusú kocsi volt, mert a fényszóró elvakította őket. Azóta sem tisztázott, hogy milyen kocsi volt ez és volt-e bármi köze Jákli Mónika autóbalesetéhez.
A fitneszmodell eddig ismeretlen okokból 3:29-kor megpróbálta elérni ‘TR’ nevű ismerősét, neki azonban le volt halkítva a telefonja, és bár reggel megpróbálta visszahívni, de már nem tudta őt elérni. TR szerint Mónika bajban érezhette magát, mert szoros kapcsolatban voltak és korábban soha nem hívta őt éjszaka. Ezt a feltételezést az is alátámasztja, hogy Jákli Mónika egy másik ismerősét, ‘JK’-t is megpróbálta elérni ezek után, akivel szintén jóban voltak, és éjfélkor még együtt is voltak annak párjával, velük még közös fénykép is készült. Mónika körülbelül 3:45-kor beszélt telefonon ‘R’-rel is. Ilyen lehetetlen időpontban telefonálgatni már önmagában véve sok kérdést felvet. A baleset 3 óra 53 perckor történt, amelyről telefonos értesítés érkezett SMS formájában, pontos helymeghatározással.
A tűzoltók nem sokkal később, 11 perc múlva értek a helyszínre, húsz perccel később ‘R’, vagyis Roderik, Jákli Mónika vőlegénye is megérkezett, aki elsősorban Mónika telefonja felől, nem pedig az állapota felől érdeklődött. Az influenszer kocsijában egyébként nagy mennyiségű személyes holmi volt, ruhák, fehérneműk és egyéb olyan dolgok, amiket viszont már nem hoztak nyilvánosságra, ezeket odaadták annak a barátnak, aki a reggeli órákban ért a helyszínre és akit Móni is hívott éjszaka.
A szlovákiai polgárőrség a videóban rávilágít arra, hogy Jákli Mónika autóját nem rögzítette a kamera, amikor beért a városba, amelynek oka nem világos, mint ahogyan az sem, hogy miért haladt olyan őrületesen nagy sebességgel az úton és miért próbált meg hajnalban több embert is felhívni. Ezekre a kérdésekre továbbra is keresik a válaszokat, és ha meglesznek, sem biztos, hogy nyilvánosságra hozzák őket.
