Elkeserítő részletek: Jákli Mónika több ismerősétől is próbált segítséget kérni hajnalban

Jákli Mónika halála kapcsán még mindig nagyon sok a kérdés, ahogy azonban telik az idő, egyre több részlet lát napvilágot arról, hogy mi is történhetett azon a bizonyos végzetes éjszakán.

Jákli Mónika több közeli ismerősét is megpróbálta felhívni a baleset előtt (Fotó: Youtube, KVTV podcast)

Jákli Mónika balesete: nem tudni, miért indult el

Szombat este a Szlovákiai Országos Polgárőrség a család kérésére összegyűjtötte az összes eddigi információt, ám a kirakósnak még mindig hiányoznak darabjai. A tájékoztatást az eddigi feltárt információk alapján videóban mondták el, amely állítások nem hivatalos hatósági tájékoztatások, hanem az eddig összegzett adatok, tanúvallomások, technikai információk összegzése.

A videóban felsoroltak egy része egyelőre nem megerősített, vagyis további tisztázásra szorul. Amit eddig biztosan lehet tudni, hogy a baleset előtti estén Mónikáék 21 óra körül érkeztek Magyarországról Szlovákiába. A balesetkor Mónika Komáromból indult Nagymegyer irányába, nem tudni miért, majd Alistál felé vette az irányt. A kameraképek alapján megcáfolható, hogy megfordult Alistál előtt, mivel 3 óra 25-kor nagy sebességgel megérkezett Dunaszerdahelyre, és 3 óra 29-kor szintén nagy sebességgel kihajtott onnan. Szemtanúk az ott lévő vízháznál egy magasabb kategóriájú luxusautót véltek látni, de azt nem tudták megmondani, hogy milyen típusú kocsi volt, mert a fényszóró elvakította őket. Azóta sem tisztázott, hogy milyen kocsi volt ez és volt-e bármi köze Jákli Mónika autóbalesetéhez.

Továbbra is tisztázatlan, hogy Moncsi miért indult útnak az ominózus éjszakán (Fotó: Instagram)

Próbált segítséget kérni

A fitneszmodell eddig ismeretlen okokból 3:29-kor megpróbálta elérni ‘TR’ nevű ismerősét, neki azonban le volt halkítva a telefonja, és bár reggel megpróbálta visszahívni, de már nem tudta őt elérni. TR szerint Mónika bajban érezhette magát, mert szoros kapcsolatban voltak és korábban soha nem hívta őt éjszaka. Ezt a feltételezést az is alátámasztja, hogy Jákli Mónika egy másik ismerősét, ‘JK’-t is megpróbálta elérni ezek után, akivel szintén jóban voltak, és éjfélkor még együtt is voltak annak párjával, velük még közös fénykép is készült. Mónika körülbelül 3:45-kor beszélt telefonon ‘R’-rel is. Ilyen lehetetlen időpontban telefonálgatni már önmagában véve sok kérdést felvet. A baleset 3 óra 53 perckor történt, amelyről telefonos értesítés érkezett SMS formájában, pontos helymeghatározással.