Stohl András könnyek közt tört ki élő adásban

Dér Heni
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 22:10
Dér Heni dala után szem nem maradt szárazon.

Dér Heni szólódala volt a Sztárban Sztár All Stars évadának utolsó versenydala: Celine Diont keltette életre, méghozzá olyan erővel, hogy az mindenkire hihetetlen hatással volt.

Sztárban Sztár All Stars: Dér Henié volt az évad utolsó versenyprodukciója. És nem is akármilyen!
Sikolyok és könnyek a Sztárban Sztár színpadán

Kétségtelenül az est egyik legerősebb, ha nem a legerősebb produkcióját mutatta be Dér Heni, aki annak idején, az első évadban szinte azonnal kiesett, most azonban a döntőig menetelt, ráadásul ő lett a legsikeresebb női versenyző a Sztárban Sztár 2025-ös évadában. A közönség a dalt követően hatalmas sikolyokban tört ki, ezt követően pedig a zsűrin volt a sor, hogy megszólaljon. Bizony nehezen ment: Stohl András volt az első, akinek értékelnie kellett a hallottakat, de bizony végig a könnyeivel küzdött, ahogy a többiek is. Liptai Claudia jelentette ki elsőként ismét, hogy azt szeretné: női győztese legyen a műsornak.

Az értékelést követően maga Dér Heni is elmorzsolt jó pár könnycseppet.

Dér Heni versenydala:

És a könnyekkel teli értékelések:

