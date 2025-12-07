Stohl Andrást megtáncoltatták a Sztárban Sztár döntőjében: „Ennyi jó csaj között nem volt nehéz dolgom”

Forró hangulat söpört végig a Sztárban Sztár stúdióján, amikor a négy korábban kiesett énekesnő – Janicsák Veca, Nótár Mary, Péterffy Lili és Szandi – egy versenyen kívüli, közös produkcióval tért vissza a döntő kedvéért. A fellépés már az első ütemtől kezdve energiabombaként robbant a színpadon, ráadásul Stohl Andrást is sikerült megtáncoltatniuk.

Sztárban Sztár: Stohl András táncolt a kiesett versenyzőkkel

Fotó: TV2

Sztárban Sztár: ahol a zsűri is táncra perdül

A produkció tetőpontján történt meg az este egyik legváratlanabb pillanata: az egyik zsűritag, Stohl András – természetesen előre betanult koreográfiával, de annál nagyobb lelkesedéssel – a semmiből feltűnt, és csatlakozott a lányok show-jához. A stúdió közönsége egyszerre robbant tapsviharba, a nézők pedig percekig mosolyogtak azon, milyen magabiztosan és vagányan állt be a a produkcióba a következő Nagy Ő.

A produkció után Tilla nevetve jegyezte meg, milyen könnyedén átszellemült Stohl a tánc közben, mire Stohl azonnal rávágta: ennyi jó csaj között nem is volt nehéz dolga. A csajcsapat is vevő volt a poénra: Janicsák Veca még azt is hozzátette, hogy Stohl tulajdonképpen akár színész is lehetne, olyan meglepően jól hozta a Hugh Grant-féle mozdulatokat.

„Akár foglalkozhatnék is ezzel”

– kontrázott rá Stohl az adásban. Amikor pedig lányok a közös munkáról beszéltek, hozzátette, hogy a csajcsapat energiája még őt is magával ragadta.