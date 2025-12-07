Sztárban Sztár: Stohl András nem tudta levenni a szemét Dér Heniről

A Sztárban Sztár döntőjében ismét akadt egy pillanat, amely nemcsak a nézőket, hanem a zsűri egyik legmarkánsabb tagját, Stohl Andrást is teljesen levette a lábáról. Dér Heni és Bereczki Zoltán az érzelmekkel teli, ikonikus „Ajándék” című dalt adták elő duettben, és ezzel sikerült valami egészen varázslatosat létrehozniuk a színpadon.

Sztárban Sztár: Dér Heni és Bereczki Zoli produkciója

Stohl Andrást lenyűgözte Dér Heni és Bereczki Zoli Sztárban Sztár-duettje

„Csak téged lehetett nézni… és most ott áll melletted valaki, aki a figyelmemet végig elvette. Végig téged néztelek, nem tudtam levenni rólad a szemem. Az a báj, az a kecs… egyszerűen különleges voltál”

– áradozott Stohl András, aki láthatóan őszintén elragadott a produkció.

Stohl szavai szerint Heni most egy egészen új oldalát mutatta meg:

„Megint új oldaladat mutattad meg... Te most édes voltál!”

A zsűritag még azt is megjegyezte, hogy bár jól ismeri Heni keményebb, erőteljesebb oldalát, amelyet Whitney Houston, Pink vagy akár Csepregi Éva stílusához is hasonlított, most valami egészen más történt:

„Bűbáj”

– fogalmazott. És ez a bűbáj úgy tűnik, a stúdióban mindenkit eltalált.

Bereczki Zoli számára a legnehezebb volt magát hoznia

Noha az énekesnek egy cseppet sem ismeretlen a Sztárban Sztár, most mégis minden korábbinál nehezebb feladatot kapott, hiszen saját magát kellett alakítania – fiatalabb kiadásban. Erről mesélt a produkciók szünetében kollégánknak Bereczki Zoltán.

"Azt hiszem, hogy ez a legnehezebb feladatom volt a sztárban Sztár feladatai közül, mert nem a mai önmagamat kellett hozni, hanem vissza kellett lendülnöm kicsit a kölyökvizsla-énembe. Ez 16 éves dal. Az egy ugrálósabb időszak volt" – jelentette ki Bereczki, aki azt is felfedte: amennyire tudta, nézte az idei évadot. Zoli felidézte: Heni vele egy évadban volt annak idején, de akkor másodikként kiesett, így nem tudta megmutatni, mire képes.

Nos, most alighanem most kárpótolta a sors.