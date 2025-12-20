Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Így szórakoztatott minket Rákay Philip a Háborúellenes Gyűlések eddigi állomásain

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 10:28
A Háborúellenes Gyűléseken, nemcsak komoly gondolatok hangzanak el, hanem olykor jókat is nevetünk. Lássuk Rákay Philip eddigi legnagyobb pillanatait.
A Háborúellenes Gyűlések egyik legfeltűnőbb szereplőjévé egyértelműen Rákay Philip vált, aki tudatosan építi fel visszatérő gegjeit, és minden állomáson gondoskodik róla, hogy legyen egy olyan pillanat, amiről másnap beszélni lehet. A DPK nagykövete nem csupán klasszikus műsorvezetőként van jelen, hanem afféle showman szerepében is, aki a látvánnyal, a humorral uralja a műsort.

Rákay Philip nem spórolja ki a humort a műsorvezetéséből.
Rákay Philip Szabó Zsófival mindig gondoskodik a közönség jókedvéről (Fotó: MW)

Rákay Philip busómaszkban vonult be

Az egyik legerősebb ilyen pillanat kétségtelenül a mohácsi búsómaszkos bevonulás volt. Rákay Philip a helyi hagyományt emelte be a politikai üzenetbe, amikor a színfalak mögül maszkban lépett a közönség elé. A geg egyszerre működött látványelemként és szimbolikus gesztusként, hiszen a műsorvezető nem sokkal később világossá tette, hogy a maszk azoknak szólt, akiket szerinte távol kell tartani a várostól és az országtól. A kezdés már önmagában megadta az alaphangot, és egyértelművé tette: itt nem visszafogott konferálásra kell számítani.

Virgácsot kapott Szabó Zsófitól

Különleges pillanat volt a virgácsos poén is, amiben Rákay Philip  természetesen a „rosszalkodó” szerepet kapta. Szabó Zsófi piros, firkás pulcsiban, Mikulás-hangulatot idézve adta át neki a virgácsot. Rákay ebben a szituációban tudatosan vállalta a célkeresztben lévő, provokatív karaktert, akire lehet nevetni, miközben a közönség pontosan értette az áthallást. Nem mellesleg volt válasza is; csokitojással viszonozta Szabó Zsófi gesztusát.

Felült ő is a divathullámra

A harmadik, mára ikonikussá vált geg az Orbán Viktor firkájával díszített pulóver, amelyet Rákay Philip végül maga is felhúzott. Amikor az elegáns öltönyt lecserélte a firkás pulcsira, egyértelműen jelezte: beszáll a játékba, és nemcsak kommentálja, hanem alakítja is a popkulturális hullámot. A búsómaszk, a virgács és a firkás pulóver együtt már egy felismerhető Rákay-brandet rajzol ki, amely a Háborúellenes Gyűléseket politikai eseményből látványos, bulváros show-vá emeli.

A ritka pillanat, amikor a zakót pulcsira cserélte - Fotó: Mediaworks archív
Fotó: Mediaworks
