Megható fordulat: egy tévénéző mentheti meg a súlyos beteg riporter életét

Megható fordulatot vett egy súlyos betegségekkel küzdő amerikai tévériporter története. Az 56 éves Amy McGorry, a NewsdayTV riportere két autoimmun májbetegséggel él, és most egy régóta őt követő néző ajánlotta fel számára májának egy részét.

Egy néző menti meg a riportert.

Új esélyt kapott a riporter

Amy hétfőn kapta a hírt a New York-i kórháztól, miközben egészségtudományi órát tartott a LIU Post egyetemen. Az orvosok közölték vele, hogy találtak számára megfelelő élődonort.

Összeomlottam és sírni kezdtem. El sem hittem, hogy valaki képes erre értem

– mondta a riporter. Elárulta, hogy amikor visszament az órára, a diákjai tapssal fogadták. A donor kilétét nem hozták nyilvánosságra, annyit azonban tudni lehet, hogy egy nő, aki nem áll rokoni kapcsolatban Amyvel. A nő állítólag azután jelentkezett, hogy látta a televízióban a riporter egészségügyi küzdelméről szóló beszámolókat.

Amy McGorry autoimmun hepatitisben és primer biliaris cholangitisben szenved. Az autoimmun hepatitis során a szervezet immunrendszere a májat támadja meg, míg a primer biliaris cholangitis az epevezetékeket károsítja. A riporter tavaly nyáron szembesült azzal, hogy állapota annyira súlyosbodott, hogy májátültetésre lesz szüksége. A nyolcórás műtétet júniusra tervezték, addig Amy különböző vizsgálatokon és felkészítő kezeléseken vesz részt. A nő az Instagramon is megható videóban mondott köszönetet támogatóinak és donorjának.

Igazi angyal

– fogalmazott könnyek között.

Amy külön megköszönte azoknak az újságíróknak és médiamunkásoknak a segítségét is, akik segítettek megosztani történetét, valamint mindenkinek, aki imádkozott érte vagy támogatta őt az elmúlt időszakban – írja a People.