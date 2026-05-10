KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Ármin, Pálma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megható fordulat: egy tévénéző mentheti meg a súlyos beteg riporter életét

máj
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 09:30
betegségdonor
Csoda történt. A riporter nem várt helyről kapott segítséget.

Megható fordulatot vett egy súlyos betegségekkel küzdő amerikai tévériporter története. Az 56 éves Amy McGorry, a NewsdayTV riportere két autoimmun májbetegséggel él, és most egy régóta őt követő néző ajánlotta fel számára májának egy részét.

Egy néző menti meg a riportert.
Egy néző menti meg a riportert.
Fotó: CardIrin /  Shutterstock 

Új esélyt kapott a riporter

Amy hétfőn kapta a hírt a New York-i kórháztól, miközben egészségtudományi órát tartott a LIU Post egyetemen. Az orvosok közölték vele, hogy találtak számára megfelelő élődonort.

Összeomlottam és sírni kezdtem. El sem hittem, hogy valaki képes erre értem

 – mondta a riporter. Elárulta, hogy amikor visszament az órára, a diákjai tapssal fogadták. A donor kilétét nem hozták nyilvánosságra, annyit azonban tudni lehet, hogy egy nő, aki nem áll rokoni kapcsolatban Amyvel. A nő állítólag azután jelentkezett, hogy látta a televízióban a riporter egészségügyi küzdelméről szóló beszámolókat.

Amy McGorry autoimmun hepatitisben és primer biliaris cholangitisben szenved. Az autoimmun hepatitis során a szervezet immunrendszere a májat támadja meg, míg a primer biliaris cholangitis az epevezetékeket károsítja. A riporter tavaly nyáron szembesült azzal, hogy állapota annyira súlyosbodott, hogy májátültetésre lesz szüksége. A nyolcórás műtétet júniusra tervezték, addig Amy különböző vizsgálatokon és felkészítő kezeléseken vesz részt. A nő az Instagramon is megható videóban mondott köszönetet támogatóinak és donorjának. 

Igazi angyal

 – fogalmazott könnyek között.

Amy külön megköszönte azoknak az újságíróknak és médiamunkásoknak a segítségét is, akik segítettek megosztani történetét, valamint mindenkinek, aki imádkozott érte vagy támogatta őt az elmúlt időszakban – írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu