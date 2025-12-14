Rákay Philip: „A Tisza-adócsomaghoz képest a népnyúzó Bokros-csomag laza délutáni teázgatás volt”

Rákay Philip Mohácson, a Háborúellenes Gyűlésen, december 13-án a Ripostnak tett nyilatkozatában olyan hazugságokról rántotta le a leplet, minthogy a háború egy kampányfogás lenne, vagy, hogy a Tisza-adócsomagot a Fidesz hamisította. Hát nem! A háború egy valós veszély, elég meghallgatni Európa legerősebb emberének, Mark Rütte NATO főtitkárnak a harcba hívó felszólítását. A Tisza-adócsomag, amivel Brüsszel a magyarokkal fizettetné meg a háború árát, pedig pontosan azt tartalmazza, amit a Tisza tervez, ami egész egyszerűen dermesztő.
Rákay Philip nyíltan beszélt a lényegről: a háború valós veszély.
Ez nem választási kampányfogás. A NATO főtitkára világosan megmondta: öt éven belül olyan háborúra kell felkészülni, amilyet nagyapáink és dédapáink vívtak. Ez valós, nem elméleti fenyegetés
– figyelmeztetett.
Hozzátette, hogy a háborús pszichózis és az agresszív nyilatkozatok nem játékok:
Az Európai Unió vezetői között valóban sokan álmodnak arról, hogy le kell, le lehet győzni Oroszországot. Csak minket hagyjanak ki belőle.
Rákay szerint a gyűlés célja, hogy a békepárti magyar közösség demonstrálja: itt vannak, és támogatják az ország vezetését a béke megőrzésében.
Ha egy ilyen gyűléssel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy felhatalmazást adjunk Orbán Viktornak, aki konzekvensen kitart a béke mellett, már tettünk valamit a jövőnkért.
Brüsszel a háború árát a magyarokkal fizettetné meg. A Tisza Pártot azért hívták életre, hogy segítségével szipolyozza ki a pénzt. Ez lenne a Tisza-adócsomag, amiről Rákay Philipnek szintén határozott véleménye van:
Dermesztő, ami a kiszivárgott dokumentumban le van írva. A Tisza-adócsomaghoz képest a népnyúzó Bokros-csomag laza délutáni teázgatás, Teréz anyai szolidaritási csomag volt! És ami a legrosszabb, hogy úgy csinálnak, mintha a Fidesz hamisította volna! Pontosan az van benne leírva, amit el is mondanak
– zárta gondolatait Rákay Philip.
