Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mi történik a Háborúellenes Gyűlés kulisszáiban? Rákay Philip: Zsófi megbukott sajnos

Rákay Philip
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 11:15
Háborúellenes GyűlésMohácsSzabó Zsófi
Rendkívüli történelem órát tartottak a Háborúellenes Gyűlés színfalai mögött! A tanár Rákay Philip volt, a diák pedig Szabó Zsófi, ám az osztályzat, amit Zsófi kapott, hagy némi kívánnivalót maga után...
Nicole
A szerző cikkei

Ma Mohácson rendezik meg a Háborúellenes Gyűlést, amely ezúttal is tömegeket vonzott: a helyszín már jóval a kezdés előtt megtelt. A nézők már pontosan tudják, hogy a jó hangulatért Szabó Zsófi és Rákay Philip a felelős, akik minden alkalommal együtt vezetik a műsort.

Háború Ellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13. DÁP, HEGY, Rákay Philip és Szabós Zsófia
Szabó Zsófi és Rákay Philip minden Háborúellenes Gyűlést együtt vezetnek (Fotó: MW)

A páros mára a gyűlések ikonikus házigazdáivá váltak: összeszokottan, lendületesen és humorral irányítják az eseményeket, miközben folyamatosan gondoskodnak a jókedvről is. Ezúttal azonban egy kis kulisszatitokba is bepillanthattunk, ahol már jóval a színpadra lépés előtt remek volt a hangulat.

Szabó Zsófi és Rákay Philip a Háborúellenes Gyűlés előtt a színfalak mögött hangolódnak

A két műsorvezető közti játékos ugratás – mondhatni baráti évődés – szinte már védjegyük, most azonban ezt egy egészen váratlan irányba vitték el. A színfalak mögött ugyanis rögtönzött "történelemórát" tartottak!

„Megmondom, mi történik: történelem óra volt. Philip bácsi elmondta, hogy mikor volt a mohácsi csata, hogy képben legyen Szabó Zsófi is” – mondta nevetve Szabó Zsófi.

Ám ezzel itt még nem ért véget a történet, ugyanis Philip lerántotta a leplet az órán történtekről is:

De Zsófi megbukott sajnos, nem tehetek róla

 – nevetett Philip.

A két műsorvezető hangulata tehát már most az egekben van, ez pedig minden bizonnyal a színpadon is látszani fog. A rendezvényt élőben itt is nézheted:

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu