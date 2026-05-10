Újabb hír jött a hantavírussal fertőzött óceánjáróról

A halálos kimenetelű hantavírussal fertőzött óceánjáró, a Hondius vasárnap kora reggel megérkezett a spanyolországi Tenerife szigetére - derült ki az RTVE spanyol közszolgálati csatorna élő közvetítéséből.
A spanyol hatóságok közlése szerint az orvosi személyzet először a Granadilla kikötőben megvizsgálja a hajón tartózkodókat, hogy vannak-e akut tüneteik. Ha nem találnak ilyet, az utasok - legfeljebb ötfős csoportokban - partra szállnak.
Mónica García spanyol egészségügyi miniszter elmondta, hogy az utasoknak maszkot kell viselniük, és csak könnyű kézipoggyászt vihetnek magukkal. Ezt követően szigorú biztonsági óvintézkedések mellett busszal szállítják őket a közeli repülőtérre, ahol felszállnak a hazájuk által biztosított repülőgépekre. A WHO szerint a visszatérő járatokat vasárnapra és hétfőre tervezik.
A hazaszállított utasok várhatóan karanténba kerülnek érkezésük után, mivel a vírus hosszú lappangási ideje miatt csak hetek múlva adható ki a veszélymentességi igazolás.
A Hondius fedélzetén 23 ország utasa és legénysége tartózkodik. A járvány kitörése után három utas halt meg. A WHO közlése szerint jelenleg nincsenek tüneteket mutató utasok a hajón. A partraszállás befejezése után a holland lobogó alatt közlekedő Hondius várhatóan továbbutazik Hollandiába, ahol fertőtlenítik. A WHO közölte, hogy hat megerősített és két hantavírusgyanús eset volt, egy idős holland házaspár és egy német nő elhunyt.
A vírus dél-amerikai, Andok-változatának kitörése az utasszállító hajón globális aggodalmat váltott ki, mivel a koronavírus-járvány emléke még friss. A Hondius április elsején indult útjára Argentínából, a Zöld-foki-szigeteken horgonyzott le, majd szerdán este továbbhaladt a Kanári-szigetek felé. Mivel a hajó megállásai során több mint 30 utas és a legénység egyes tagjai partra szálltak, a hatóságok világszerte keresik a potenciális gyanús eseteket.
A hantavírust általában rágcsálók terjesztik, de szoros kontaktus révén emberről emberre is terjedhet.
