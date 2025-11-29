A Nélküledet Radics Gigi és Nyerges Attila együtt adták elő - A Háborúellenes Gyűlésen egyszerre dobbant meg a magyarok szíve

A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen olyan meglepetés várta a résztvevőket, amiről még napokig beszél majd az ország: Radics Gigi és Nyerges Attila, az Ismerős Arcok ikonikus frontembere egy teljesen új, különleges produkcióval állt színpadra. A két előadó duettben adta elő a Nélküled című, generációkon átívelő dalt, amely az elmúlt években a közösségi összetartozás egyik legerősebb zenei szimbólumává vált.

A Háborúellenes Gyűlésen Radics Gigi és Nyerges Attila produkciója egyszerre dobbantotta meg a magyarok szívét - Fotó: MW

Radics Gigi az utóbbi időben több háborúellenes eseményen is fellépett, a Békemeneten Curtisszel Demjén Ferenc klasszikusát, a Szabadság vándorai feldolgozását adta elő, amit most Nyíregyházán is meghallgathattunk.

Az esemény végén azonban Gigi visszatért a színpadra, és nem is egyedül, hanem Nyerges Attila oldalán. A produkció időzítése nem volt véletlen: Orbán Viktor kerekasztal-beszélgetése után léptek színpadra, mintegy lezárásként, megkoronázva az esemény üzenetét. Amint felcsendültek az első akkordok, a közönség már tudta, hogy valami egészen különleges pillanat tanúi lesznek. Radics Gigi kristálytiszta, érzelmes hangja és Nyerges Attila jellegzetes tónusa olyan harmóniát teremtett, amely ritkán hallható ekkora téren és ekkora tömeg előtt.

Érzelmes és megható pillanatokkal zárták az eseményt - Fotó: MW

Radics Gigi és Nyerges Attila produkciója megkoronázta a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlés felemelő hangulatát

Az igazi csoda azonban akkor történt meg, amikor a refrénhez értek: a résztvevők ezres tömege egyszerre kezdett énekelni a két művésszel, és néhány másodperc alatt valódi egység alakult ki a nézőtéren. A Nélküled című dal a békét támogató üzenet közegében szinte új jelentéssel telt meg. A sorok, amelyeket mindenki ismer, most a Háborúellenes Gyűlés üzenetével rezonáltak: a szeretet, az összefogás, az egymásra figyelés mindennél fontosabb, különösen egy olyan világban, ahol a szomszédban zajló háború nap mint nap emlékeztet minket arra, milyen törékeny a békénk.

A rendezvény így egy megható, felemelő, valóban emlékezetes pillanattal zárult, amely sokak számára az este legfontosabb üzenetét foglalta dalba. A Nélküled sosem szólt még ennyire a békéről – és talán sosem volt még ekkora szükség rá, mint most.