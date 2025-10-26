3 milliós megtekintés a Borson: Curtis és Radics Gigi továbbra is megállíthatatlanok - Érkezik a folytatás?

Október 23-a idén nemcsak az ünneplésről és a megemlékezésről szólt, hanem egy olyan pillanatról is, amelyet még sokáig emlegetni fog az ország. Curtis és Radics Gigi közös produkciója, Demjén Ferenc legendás dalának, a Szabadság vándorainak újragondolt változata az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett állami ünnepség egyik fénypontja lett. A két előadó fellépése a Kossuth téren szó szerint elvarázsolta a közönséget: több tízezren énekeltek velük együtt, miközben a levegőben tapintható volt a nemzeti büszkeség és az összetartozás érzése. A produkció rövid idő alatt az interneten is hatalmas sikert aratott, hiszen a videó mostanra már meghaladta a hárommilliós megtekintést – és ez a szám napról napra tovább nő.
A feldolgozás nemcsak zeneileg, hanem érzelmileg is telitalálat lett. Demjén Ferenc eredeti dala már önmagában is a szabadság és a hit erejét hirdeti, de az új változatban Curtis rapbetétje és Radics Gigi lehengerlő hangja olyan friss lendületet adott a műnek, amely generációkat köt össze. A Kossuth téren a tömeg egy emberként énekelte a jól ismert sorokat, majd a raprész alatt ujjongás és tapsvihar kísérte a fellépőket.
A Bors által megosztott részlet először a TikTokon és a Facebookon robbant be, ahol már az első nap több mint kétmillió megtekintést gyűjtött – mostanra pedig túllépte a hárommilliós álomhatárt is.
Curtis a Borsnak elmondta, számára ez az élmény szakmai és emberi szempontból is mérföldkő volt:
Először is azzal kezdeném, hogy szóhoz sem jutok. Nagyon örülök, de fontos hangsúlyozni, hogy ez a siker elsősorban Demjén Ferencé, hiszen ha ő nem írja meg ezt az emblematikus dalt, akkor nekünk nincs miből inspirálódni
– nyilatkozta a rapper korábban,majd hozzátette: „Megtisztelő, hogy Gigire és rám gondoltak, amikor elkezdték áthangszerelni a Szabadság vándorait. Arra kértek, hogy írjak hozzá egy rapbetétet, nekem pedig szinte azonnal járni is kezdett az agyam”.
A rövid, de tartalmas raprészlet mindössze néhány perc alatt született meg: „Komolyan mondom, talán ha tíz vagy tizenöt percet töltöttem a szöveg megírásával, akkor sokat mondok. Egyszerűen csak kiszaladt belőlem az a nyolc sor, aminek illeszkednie kellett az eredeti szöveghez” – mesélte Curtis, aki a színpadra lépés pillanatát sem felejti el egyhamar.
A rapper azt is elárulta, hogy ez volt az első közös produkciója Radics Gigivel, de korántsem az utolsó:
Gigivel még nem készítettünk közös dalt korábban. Nem is értem, miért nem, hiszen nagyon jóban vagyunk. Mindenesetre most eljött a pillanat, és ennek nagyon örülök, hiszen ő az ország egyik, ha nem a legjobb énekesnője. Lesz is folytatás, ebben biztos vagyok
– ígérte Curtis.
Radics Gigi és Curtis produkciója nemcsak a Kossuth téren gyűjtött be vastapsot, hanem az online térben is rekordokat dönt. A Szabadság vándorai feldolgozása a nemzeti ünnep méltó zenei üzenetévé vált: a szabadság, az összetartozás és a magyarság erejének modern megfogalmazásává. Hárommillió megtekintés után pedig már biztos: ez a dal újra történelmet írt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.