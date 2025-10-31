Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Miló Viki éhezett, de így sem fogadta el a 11 milliós ajánlatot

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 18:50
Miló VikiHajdú PéterkutyaTV2világbajnok
Bár a versenysporttól már egy ideje visszavonult, továbbra is halmozza a világbajnoki címeket a Házasság első látásra sztárja. Miló Viki eddig négyszer lett világverő milliókat érő kis kedvenceivel, amik a bolygó legjobb vérvonalából valók. Viki semmi pénzért nem is hajlandó megválni a négylábú bajnokaitól. Akkor sem, ha történetesen nyakig érne a baj.
Buster
A szerző cikkei

Nincs könnyű helyzetben az a férfi, aki át akarja venni Miló Viki szívében az első helyet, amit jelen pillanatban az a 12 csivava birtokolja, amik az egykori élsportolóval egy háztartásban élnek. Az apró és méregdrága négylábúak a Házasság első látásra sztárjának „gyermekei”, amik szinte minden szabadidejét lefoglalják.

Miló Viki vagyontérő kutyáival osztja meg életét. Nincs az apénz, amiért eladná kedvenceit.
Miló Viki kiakadt, amikor meg akarták venni kedvencét (Fotó: YouTube)

Miló Viki: „A kutyák tekintetében még maximalistább vagyok, mint a bokszban voltam”

Miló Viki most a Beköltözve Hajdú Péterhez legfrissebb epizódjában mesélt élete legfontosabb szereplőiről. „Régebben minden hétvégén jártam a kutyákkal kiállításokra. Most már nem így van, mert lassítottam egy kicsit.

 A Covid óta vissza kellett vennem, mert akkor nagyon elszegényedtem.

De azért most is egy hónapban kétszer versenyen vagyunk. Fontos számomra, hogy a kutyáim folyamatosan kontroll alatt legyenek. Lássák őket a bírók és tudjam, hogy jó úton járok. Csak így tudok jó tenyésztő lenni. A kutyák tekintetében még maximalistább vagyok, mint a bokszban voltam”- kezdte a tizennégyszeres küzdősport világbajnok.

Miló Viki sorra zsebeli be a világbajnoki címeket milliókatt érő kutyáival.
Miló Viki kutyái sorra zsebelik be a világbajnoki címeket (Fotó: Facebook)

Miló Viki csivavatenyésztőként is top-kategória

Miló Viki azt sem titkolta az alaposan megdöbbent Hajdú Péter előtt, hogy a kutyái egészen elképesztő összegekért kelnek el. Elárulta, mekkora összeget kínáltak neki a tenyészete ékkövének számító „csodaebért”. „A tenyésztés egy nagyon költséges hobbi. Igazából nagyon kevés profitot tehet vele realizálni. Nagyon féltem a „lányaimat”, így a tizenhárom év alatt ez most a negyedik alom. Sajnos az előző alomban egy orvosi műhiba miatt meghaltak a picik. Ebben az ügyben még most is folyik a pereskedés. Egyébként nálam egy hobbikutya kerül ezerötszáz euróba (580 ezer Forint), a csúcskategória pedig hatezerbe (2,3 millió Forint). A világ legjobb vérvonalaival dolgozom. A felnőtt kutyák pedig egy másik szint. A Covid alatt nem volt mit ennem, mivel két évig nem dolgoztam és a Vénuszomat harmincezer euróért (11,6 millió forint) akarták megvenni. Nem adtam oda a kutyát… Magyarországon én vagyok a top tenyésztő és a világ tíz legjobb kiállítója között is ott vagyok” – mesélte büszkén a pénteken 19:00-tól élesedő adás felvételén a TV2 Házasság első látásra sztárja.


 

 

