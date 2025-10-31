Miló Viki éhezett, de így sem fogadta el a 11 milliós ajánlatot

Nincs könnyű helyzetben az a férfi, aki át akarja venni Miló Viki szívében az első helyet, amit jelen pillanatban az a 12 csivava birtokolja, amik az egykori élsportolóval egy háztartásban élnek. Az apró és méregdrága négylábúak a Házasság első látásra sztárjának „gyermekei”, amik szinte minden szabadidejét lefoglalják.

Miló Viki kiakadt, amikor meg akarták venni kedvencét (Fotó: YouTube)

Miló Viki: „A kutyák tekintetében még maximalistább vagyok, mint a bokszban voltam”

Miló Viki most a Beköltözve Hajdú Péterhez legfrissebb epizódjában mesélt élete legfontosabb szereplőiről. „Régebben minden hétvégén jártam a kutyákkal kiállításokra. Most már nem így van, mert lassítottam egy kicsit.

A Covid óta vissza kellett vennem, mert akkor nagyon elszegényedtem.

De azért most is egy hónapban kétszer versenyen vagyunk. Fontos számomra, hogy a kutyáim folyamatosan kontroll alatt legyenek. Lássák őket a bírók és tudjam, hogy jó úton járok. Csak így tudok jó tenyésztő lenni. A kutyák tekintetében még maximalistább vagyok, mint a bokszban voltam”- kezdte a tizennégyszeres küzdősport világbajnok.

Miló Viki kutyái sorra zsebelik be a világbajnoki címeket (Fotó: Facebook)

Miló Viki csivavatenyésztőként is top-kategória

Miló Viki azt sem titkolta az alaposan megdöbbent Hajdú Péter előtt, hogy a kutyái egészen elképesztő összegekért kelnek el. Elárulta, mekkora összeget kínáltak neki a tenyészete ékkövének számító „csodaebért”. „A tenyésztés egy nagyon költséges hobbi. Igazából nagyon kevés profitot tehet vele realizálni. Nagyon féltem a „lányaimat”, így a tizenhárom év alatt ez most a negyedik alom. Sajnos az előző alomban egy orvosi műhiba miatt meghaltak a picik. Ebben az ügyben még most is folyik a pereskedés. Egyébként nálam egy hobbikutya kerül ezerötszáz euróba (580 ezer Forint), a csúcskategória pedig hatezerbe (2,3 millió Forint). A világ legjobb vérvonalaival dolgozom. A felnőtt kutyák pedig egy másik szint. A Covid alatt nem volt mit ennem, mivel két évig nem dolgoztam és a Vénuszomat harmincezer euróért (11,6 millió forint) akarták megvenni. Nem adtam oda a kutyát… Magyarországon én vagyok a top tenyésztő és a világ tíz legjobb kiállítója között is ott vagyok” – mesélte büszkén a pénteken 19:00-tól élesedő adás felvételén a TV2 Házasság első látásra sztárja.



