Mészáros Lőrinc és a Pro Filii 50 milliós segítséget nyújt a legkisebbeknek: az új miskolci gyermekotthonok esélyt adnak apró lakóiknak

Szívet melengető, felemelő eseménynek adott otthont Miskolc: három gyermekotthon is megújult, hogy a gyermekek biztonságosabb, szeretetteljesebb környezetben nőhessenek fel. A Csicsergő Gyermekotthon, a Babaház Különleges Gyermekotthon és a Mesevár Különleges Gyermekotthon fejlesztését ünnepélyes keretek között mutatták be március 19-én. A Pro Filii Alapítvány 50 millió forintos támogatásával megvalósult fejlesztés valódi esélyt ad azoknak, akiknek az élet a legnehezebb lappal indult.

Dr. Várkonyi Andrea a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond / 2026.03.19

Az eseményen részt vett Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Juhász László, az Eszmék és Értékek Alapítvány kuratóriumi elnöke. Beszédet mondott dr. Várkonyi Andrea, dr. Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika, az Eszmék és Értékek Alapítvány leköszönő kuratóriumi elnöke, illetve Farkas László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Gyermekvédelmi Központ vezetője.

A rendezvény nemcsak egy beruházás átadásáról szólt, hanem egy sokkal mélyebb üzenetet is hordozott: a közösség felelősségéről és a gyermekek iránti összefogás erejéről.

Minden gyereknek jár egy szülő. Minden gyerek megérdemel egy szülőt.

– fogalmazott beszédében dr. Várkonyi Andrea, aki arra is rámutatott, hogy a gyermekek önhibájukon kívül kerülnek kilátástalan helyzetbe.

Ha már az nem adott az életükben, hogy legyen mellettük egy gondoskodó szülő, akkor azt gondolom, hogy a társadalom felnőtt tagjainak mindent el kell követniük azért, hogy ezek a gyerekek – ha szülőhöz nem is – olyan gondoskodó közegbe kerülhessenek, ahol legalább egy kicsit otthon érezhetik magukat.

– mondta.

A Pro Filii Alapítvány támogatásával nemcsak az épületek újultak meg:

játékok

fejlesztő eszközök

egy új, felszerelt tejkonyha

egy kisbusz is segíti a mindennapokat

Nagyon örülök, hogy ebben részt vehettünk.

– tette hozzá dr. Várkonyi Andrea, majd külön köszönetet mondott azoknak a szakembereknek, akik nap mint nap a gyermekek mellett állnak.