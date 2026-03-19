Mészáros Lőrinc és a Pro Filii 50 milliós segítséget nyújt a legkisebbeknek: az új miskolci gyermekotthonok esélyt adnak apró lakóiknak

Szívet melengető, felemelő eseménynek adott otthont Miskolc: három gyermekotthon is megújult, hogy a gyermekek biztonságosabb, szeretetteljesebb környezetben nőhessenek fel. A Csicsergő Gyermekotthon, a Babaház Különleges Gyermekotthon és a Mesevár Különleges Gyermekotthon fejlesztését ünnepélyes keretek között mutatták be március 19-én. A Pro Filii Alapítvány 50 millió forintos támogatásával megvalósult fejlesztés valódi esélyt ad azoknak, akiknek az élet a legnehezebb lappal indult.
Az eseményen részt vett Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Juhász László, az Eszmék és Értékek Alapítvány kuratóriumi elnöke. Beszédet mondott dr. Várkonyi Andrea, dr. Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika, az Eszmék és Értékek Alapítvány leköszönő kuratóriumi elnöke, illetve Farkas László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Gyermekvédelmi Központ vezetője.
A rendezvény nemcsak egy beruházás átadásáról szólt, hanem egy sokkal mélyebb üzenetet is hordozott: a közösség felelősségéről és a gyermekek iránti összefogás erejéről.
Minden gyereknek jár egy szülő. Minden gyerek megérdemel egy szülőt.
– fogalmazott beszédében dr. Várkonyi Andrea, aki arra is rámutatott, hogy a gyermekek önhibájukon kívül kerülnek kilátástalan helyzetbe.
Ha már az nem adott az életükben, hogy legyen mellettük egy gondoskodó szülő, akkor azt gondolom, hogy a társadalom felnőtt tagjainak mindent el kell követniük azért, hogy ezek a gyerekek – ha szülőhöz nem is – olyan gondoskodó közegbe kerülhessenek, ahol legalább egy kicsit otthon érezhetik magukat.
– mondta.
A Pro Filii Alapítvány támogatásával nemcsak az épületek újultak meg:
Nagyon örülök, hogy ebben részt vehettünk.
– tette hozzá dr. Várkonyi Andrea, majd külön köszönetet mondott azoknak a szakembereknek, akik nap mint nap a gyermekek mellett állnak.
Dr. Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika szintén hangsúlyozta a fejlesztés jelentőségét.
Nem csupán falakat adunk át, hanem esélyt, biztonságot és reményt a jövőre – olyan kiszolgáltatott gyermekek számára, akik jobb sorsra érdemesek.
– mondta.
Beszédében kiemelte: a magukra maradt gyermekek helyzete az egész társadalom felelőssége.
A magyarság egyetlen gyermeke sem maradhat magára.
– hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy a közösség ereje és az együttérzés képes valódi változást hozni.
A megható esemény során világossá vált: ezek az otthonok nem csupán intézmények, hanem új kezdetet jelentenek. Egy esélyt arra, hogy a nehéz sorsú gyerekek is biztonságban, szeretetben és méltó körülmények között nőhessenek fel. A mostani fejlesztés valódi célja, hogy biztosított legyen számukra az a háttér, amelyből teljes életet építhetnek.
Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa a gyermekotthonban végzett áldozatos és példaértékű szakmai munkát látva az ünnepélyes átadó végén úgy döntött, hogy az alapítványi támogatáson túl magánemberként további 50 millió forinttal támogatja az intézményt.
