Sidi elárulta, miért lépett ki a Tankcsapdából: „Az, hogy reggel hogyan tudok a tükörbe nézni, fontosabb, mint a pénz”

Megjelent az első új dal

Sidi azt mondja, decemberben már stúdióba vonult, már öt dal fel is van véve, még négyet felvesznek és kész is a lemez.

„Mikor vége lett a műsornak, akkor indult bennem újra a lelkesedés a zenélés iránt, amit korábban annyira imádtam csinálni. Megint úgy éreztem magam, mint régen! Életember először, mint énekes frontember vagyok a zenekarban, eddig csak háttérvokáloztam. De most énekes is vagyok, csináltam egy csomó vaktesztet, az első felvett dalt úgy mutattam meg ismerősöknek, hogy nem árultam el, én énekelek. Én írtam a zenét, szöveget is, pontosabban egy dal lesz, amit nem. Nem vagyok egy Pavarotti, de azt tudom hozni, amit ez a zene igényel” – magyarázta Sidi, aki azt is elárulta, milyen típusú dalokkal rukkol elő új zenekara. – „Személyes, szövegcentrikus dalok, mivel engem mindig érdekeltek a lélek bugyrai, mindent kiírok magamból, egészen mélyre le tudok menni a saját bugyraimba. Néha meg is kérdezik a hozzám közelállók, hogy minden rendben velem, járok terápiára? De ezek csak dalszövegek, de nyilván saját történeteimből születnek. A test kihűl is ilyen, arról szól, amikor az ember számot vet az életével, mit csinált, mit rontott el, persze nem kell elveszni a múltban, én sem teszem, de a rossz döntésekből tanulni kell, ez a feladatunk itt a Földön.”