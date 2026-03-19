Danke Herr Orban! - a miniszterelnöknek hálálkodnak a németek a brüsszeli csúcs alatt

Brüsszelben uniós csúcsot tartanak, ahol hivatalosan a fő téma Európa gazdasági versenyképességének a fejlesztése, valójában azonban mindenki tudja, hogy Ukrajna finanszírozásáról lesz elsősorban szó a tagállamok kormány- és államfői körében.

Orbán Viktor Brüsszelben védi a magyar érdekeket. Ezen a képen éppen Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnökével beszélget Fotó: ANP via AFP / AFP

Az uniós csúcs természetesen a külföldi lapokban is fontos téma, így a legolvasottabb német napilap, a Bild is beszámol a fejleményekről. A cikk szerint a német kancellár nyomást gyakorol a magyar miniszterelnökre, aki azért akarja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós milliárdokat, mert Zelenszkij politikai döntése következtében elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ezzel veszélybe sodorva a magyar energiabiztonságot.

A cikket a Bild a Facebook oldalán is megosztotta, ahol rövid idő alatt több száz reakció és hozzászólás született. A kommentelők többsége a cikk írójával szemben kiállt Orbán Viktor mellett, és a támogatásukról biztosították a magyar kormányfőt, de sokan voltak olyanok is, akik köszönetet mondtak Orbán Viktornak. Ez utóbbiak azért voltak hálásak a magyar miniszterelnöknek, mert úgy látják, hogy az egyetlen normálisan gondolkodó európai vezetőként megálljt parancsol az európaiak pénzének Ukrajnába szállítására.

A kommentek között szemezgettünk:

Elke Melzer: Köszönjük Orbán úr!

Rolf Bender: Az, hogy egy kéregető egy uniós vezetőt fenyeget, jól láthatóan egyáltalán nem érdekli a német kancellárt

Ioannis Mitsou: Csak így tovább Orbán úr!

Jochen Huber: Magyarország annyira szimpatikus nekem!

Izabelle John! Tisztelem Orbán... egyetlen centet se a korrupt Ukrajnának

Schulze Thomas: Ukrajna nevét már hallani sem bírom!

Ilke Scmidt: Csak így tovább Orbán úr! Németországnak is ilyen vezetőre lenne szüksége

