Danke Herr Orban! - a miniszterelnöknek hálálkodnak a németek a brüsszeli csúcs alatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 17:57
Egyre több németnek van elege abból, hogy miközben a gazdaságuk bajban van, aközben a német kormány Ukrajnába küldi a pénzüket.
Brüsszelben uniós csúcsot tartanak, ahol hivatalosan a fő téma Európa gazdasági versenyképességének a fejlesztése, valójában azonban mindenki tudja, hogy Ukrajna finanszírozásáról lesz elsősorban szó a tagállamok kormány- és államfői körében.

Orbán Viktor Brüsszelben védi a magyar érdekeket. Ezen a képen éppen Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnökével beszélget Fotó: ANP via AFP / AFP

Az uniós csúcs természetesen a külföldi lapokban is fontos téma, így a legolvasottabb német napilap, a Bild is beszámol a fejleményekről. A cikk szerint a német kancellár nyomást gyakorol a magyar miniszterelnökre, aki azért akarja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós milliárdokat, mert Zelenszkij politikai döntése következtében elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ezzel veszélybe sodorva a magyar energiabiztonságot. 

A cikket a Bild a Facebook oldalán is megosztotta, ahol rövid idő alatt több száz reakció és hozzászólás született. A kommentelők többsége a cikk írójával szemben kiállt Orbán Viktor mellett, és a támogatásukról biztosították a magyar kormányfőt, de sokan voltak olyanok is, akik köszönetet mondtak Orbán Viktornak. Ez utóbbiak azért voltak hálásak a magyar miniszterelnöknek, mert úgy látják, hogy az egyetlen normálisan gondolkodó európai vezetőként megálljt parancsol az európaiak pénzének Ukrajnába szállítására. 

A kommentek között szemezgettünk:

  • Elke Melzer: Köszönjük Orbán úr!
  • Rolf Bender: Az, hogy egy kéregető egy uniós vezetőt fenyeget, jól láthatóan egyáltalán nem érdekli a német kancellárt
  • Ioannis Mitsou: Csak így tovább Orbán úr!
  • Jochen Huber: Magyarország annyira szimpatikus nekem!
  • Izabelle John! Tisztelem Orbán... egyetlen centet se a korrupt Ukrajnának
  • Schulze Thomas: Ukrajna nevét már hallani sem bírom!
  • Ilke Scmidt: Csak így tovább Orbán úr! Németországnak is ilyen vezetőre lenne szüksége

Forrás: Ripost 

