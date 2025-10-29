Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Nárcisz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hajdú Péter a sorkatonaság visszaállításáról: Ne egy rendszer erőltesse rá a fiatalokra

sorkatonai szolgálat
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 21:49
baloldalRuszin-Szendi Romuluszháborúpárti baloldalHorvátországHajdú Péter
A Frizbi TV műsorvezetője nem először emeli fel a szavát a sorkatonaság visszaállításának ötletével szemben, melyet a háborúpárti baloldal egyre hangosabban pedzeget. Hajdú Péter szerint a fiatalok ne hadonásszanak fegyverrel.
Bors
A szerző cikkei

Hajdú Péter korábban éppen a Borsnak fejtette ki véleményét a sorkatonai szolgálat visszaállításának tervéről, ami jó ideje a baloldali politikai szereplők vesszőparipája. A téma most ismét terítékre került, hiszen Horvátországban éppen  a napokban szavazta meg a parlament, hogy a jövőben ismét behívják katonának az ország sorköteles korba lépő ifjait. A Frizbi TV műsorvezetője éppen ezért gondolta úgy, hogy ismét kiáll a véleménye mellett. 

Hajdú Péter keményen kritizálta a baloldal tervét, vagyis a sorkatonai szolgálat visszaállításának gondolatát.
Hajdú Péter keményen kritizálta a baloldal tervét, vagyis a sorkatonai szolgálat visszaállításának gondolatát - Fotó: Markovics Gábor /  Bors

 

Hajdú Péter: "Akkor az egész ország egy emberként lélegzett fel"

Hajdú Péter korábban a Borsnak így nyilatkozott a témában: "2004-ben, amikor eltörölték Magyarországon a kötelező sorkatonai szolgálatot, akkor az egész ország egy emberként lélegzett fel. Most döbbenten hallom az egyre élesebb hangokat az EU-n belülről, hogy vissza kellene állítani a sorkatonaságot. 

Én, mint két fiú édesapja, ezt határozottan visszautasítom" 

- mondta még tavaly nyáron lapunknak Hajdú, aki most még keményebben fogalmazott a témában. 

retusalt jovahagyott (18)
Hajdú Péter és családja - Fotó: Szabolcs László /  hot! magazin

"Minden tiszteletem a katonáké"

"Horvátországban már megtörtént az, amire senki nem gondolt. Bevezették a sorkatonai szolgálatot. Nagyon nem szeretném, hogy ez itthon, Magyarországon is megtörténjen. Bár az ellenzék pedzegeti, hogy bevezetheti, de azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nem tenne jót a fiataljainknak. Ők éljenek boldogan, építsék a jövőjüket, legyenek szerelmesek, és ne hadonásszanak fegyverrel, ha nem értenek hozzá. Minden tiszteletem a katonáké, és ha valaki úgy érzi, van bátorsága és ereje ehhez, akkor menjen, várja őt a Honvédség. De ne egy rendszer erőltesse rá a fiatalokra, a srácokra, hogy vonuljanak be és tanuljanak meg a fegyverrel bánni. Nagyon őszintén mondom, hogy nem szeretnék olyan Magyarországon élni, ahol kötelező lesz újra a sorkatonai szolgálat" - zárta gondolatait Hajdú Péter a rövid videóban, amit a közösségi oldalán osztott meg. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu