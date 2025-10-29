Hajdú Péter a sorkatonaság visszaállításáról: Ne egy rendszer erőltesse rá a fiatalokra

Hajdú Péter korábban éppen a Borsnak fejtette ki véleményét a sorkatonai szolgálat visszaállításának tervéről, ami jó ideje a baloldali politikai szereplők vesszőparipája. A téma most ismét terítékre került, hiszen Horvátországban éppen a napokban szavazta meg a parlament, hogy a jövőben ismét behívják katonának az ország sorköteles korba lépő ifjait. A Frizbi TV műsorvezetője éppen ezért gondolta úgy, hogy ismét kiáll a véleménye mellett.
Hajdú Péter korábban a Borsnak így nyilatkozott a témában: "2004-ben, amikor eltörölték Magyarországon a kötelező sorkatonai szolgálatot, akkor az egész ország egy emberként lélegzett fel. Most döbbenten hallom az egyre élesebb hangokat az EU-n belülről, hogy vissza kellene állítani a sorkatonaságot.
Én, mint két fiú édesapja, ezt határozottan visszautasítom"
- mondta még tavaly nyáron lapunknak Hajdú, aki most még keményebben fogalmazott a témában.
"Horvátországban már megtörtént az, amire senki nem gondolt. Bevezették a sorkatonai szolgálatot. Nagyon nem szeretném, hogy ez itthon, Magyarországon is megtörténjen. Bár az ellenzék pedzegeti, hogy bevezetheti, de azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nem tenne jót a fiataljainknak. Ők éljenek boldogan, építsék a jövőjüket, legyenek szerelmesek, és ne hadonásszanak fegyverrel, ha nem értenek hozzá. Minden tiszteletem a katonáké, és ha valaki úgy érzi, van bátorsága és ereje ehhez, akkor menjen, várja őt a Honvédség. De ne egy rendszer erőltesse rá a fiatalokra, a srácokra, hogy vonuljanak be és tanuljanak meg a fegyverrel bánni. Nagyon őszintén mondom, hogy nem szeretnék olyan Magyarországon élni, ahol kötelező lesz újra a sorkatonai szolgálat" - zárta gondolatait Hajdú Péter a rövid videóban, amit a közösségi oldalán osztott meg.
