Ennyi kell fizetned, hogy beköltözhess Kiara Lord hálószobájába!

Amint a Bors elsőként beszámolt róla, milliárdokért eladó Stohl András budajenői luxusvillája. Arról a gyönyörű palotáról van szó, ahol Stohl Vicával való megdöbbentő válása után ismét megtalálta a szerelmet. Most van egy jó hírünk: ha nincs egyben 2,9 milliárdod, hogy megvásárold az impozáns ingatlant, havi bő 6 millió is elég, hogy kipróbáld azt az ágyat, amiben Kiara Lord töltötte az éjszakáit A Nagy Ő forgatása alatt.
A Pest vármegyei Budajenőn fekvő, több mint 30 ezer négyzetméteres birtok már önmagában elképesztő látványt nyújt. A négyszintes, liftes főépület 1320-1500 alapterülettel rendelkezik és 11 hálószobája van, mindegyikhez külön fürdőszoba tartozik. Bár azt titok övezi, hogy valójában Kiara Lord hol lakik, ezek közül az egyikben élt hosszú heteken keresztül, és mindent bevetett, hogy elnyerje Stohl szívét, végül rózsa nélkül maradt az utolsó ceremónián.
Igen, a bérleti díjban benne van az a wellness-részleg is, ahol elcsattant az évad első heves csókja. Egy egész ország volt szemtanúja azoknak a forró pillanatoknak, amikor a sztárszínész és a pornósztár egészen közelről ismerkedett egymással.
A fantáziám is elképesztően beindult. Ha úgy alakult volna, én szívesen több mindenben is benne lettem volna.
„Vannak az életben olyan pillanatok, amikor egyszerűen szexért kiált a dolog” – nyilatkozta akkoriban Kiara.
Méretéből és felszereltségéből adódóan kiváló választás luxus magánrezidenciának, egészség- vagy wellness központnak, illetve hosszú távú befektetésnek. Minimum bérlési idő 2 év, díja 15.500 euró/hó, azaz 6 millió forint és a rezsiköltségek (…) Valamint kéthavi kaució szükséges. Minden ügyfelünket maximális diszkrécióval kezeljük
– írták a hirdetési oldalon, hozzátéve, hogy a birtokbavételt egy igencsak komoly előszűrés előzi meg.
Bár a villa kapui most bárki előtt nyitva állnak, a luxusnak komoly ára van. Ha bevállalod a kétéves hűségidőt, mindent kipróbálhatsz Kiara Lord egykori birodalmában.
