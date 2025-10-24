Miló Vikiék házassága mégsem menthetetlen? Úgy döntött újrakezdené Attilával

Az már biztos, hogy a Házasság első látásra Attila életében egy felejthetetlen élmény lesz, bár eddig sajnos inkább egy traumára hajaz mintsem vidám kalandra, de a férj a végsőkig kitart. És úgy tűnik talán nem is teszi rosszul, mert Miló Viki viselkedése hirtelen mintha hatalmas fordulatot vett volna, ami persze leginkább Gaál Viktor pszichológus egyéni terápiájának köszönhető.
Miló Viki és Janicsek Attila házasságát sokféleképpen lehet jellemezni, de felhőtlennek semmiképp sem nevezhető. A Házasság első látásra szereplői mondhatni egyik veszekedésből csöppennek a másikba, és legtöbbjüket az ökölvívó gyerekkori traumája, és az ebből fakadó érzései robbantják ki. Emiatt a pszichológusok úgy látták jónak, ha egyenként is foglalkoznak a pár tagjaival, ami főként Vikinél ért el komoly változást. A 47 éves világbajnok végre olyan problémákat is meg tudott fogalmazni, amiket eddig nem sikerült.
Amikor elkezdem megmutatni magam, akkor az a Miló Viki unalmas, nem olyan mint, amit elgondoltak, és akkor nagyon sebezhetőnek érzem magam, és az van bennem, hogy könnyen átverhető és naiv vagyok, mert rajongok és szeretek
– vallotta be őszintén.
„Egy olyan kapcsolatban szeretnék élni, amiben benne vagyok és beleengedem magam. Ahol nem kell taktikáznom, gondolkodnom, és lehetek önmagam, mert elfogad úgy” – tette még hozzá.
A feleség problémáival kapcsolatban a terapeuta rengeteg észrevételt fogalmazott meg, ami sokat segített abban, hogy Viki kicsit közelebb kerüljön a megoldáshoz, ami még akár a házasságát is megmentheti.
A legnagyobb elakadás az, hogy felszínre jött egy nagyon mély trauma, és ez még nincs feldolgozva. Itt olyan indulatáttételek indultak be, amik akadályozzák azt, hogy ők tényleg el tudjanak kezdeni közeledni
– magyarázta Viktor.
„Egy kicsit megkönnyebbültem. Mintha előreléptem volna egyet, bár nem tudom, hogy itt megállok vagy visszalépek, de most, ebben a pillanatban jól érzem magam” – jelentette ki a sportoló a terápia után.
Úgy tűnik a terápia nagyon sokat segített abban, hogy a pár egyre közelebb kerüljön egymáshoz, amit Viki azzal is bizonyított, hogy meglepő ajánlatot tett Attilának.
„El kellene kezdenünk megint az elejéről, és újrakezdeni az ismerkedést. Szerintem ez jó ötlet” – mondta a férjének a világbajnok.
Ne haragudj, de az oltárhoz biztos nem megyek el még egyszer
– válaszolta viccelődve Attila, de emellett úgy tűnik nyitott a tiszta lapra.
De vajon helyrejöhet még a pár házassága mielőtt véget ér a Házasság első látásra 2025-ös évada és meg kell hozniuk a végső döntést?
