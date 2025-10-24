Miló Vikiék házassága mégsem menthetetlen? Úgy döntött újrakezdené Attilával

Az már biztos, hogy a Házasság első látásra Attila életében egy felejthetetlen élmény lesz, bár eddig sajnos inkább egy traumára hajaz mintsem vidám kalandra, de a férj a végsőkig kitart. És úgy tűnik talán nem is teszi rosszul, mert Miló Viki viselkedése hirtelen mintha hatalmas fordulatot vett volna, ami persze leginkább Gaál Viktor pszichológus egyéni terápiájának köszönhető.

A Házasság első látásra Viki és Attila számára eddig egy igazi tortúra volt, de talán van még esély a boldog befejezésre (Fotó: TV2)

Miló Viki és Janicsek Attila házasságát sokféleképpen lehet jellemezni, de felhőtlennek semmiképp sem nevezhető. A Házasság első látásra szereplői mondhatni egyik veszekedésből csöppennek a másikba, és legtöbbjüket az ökölvívó gyerekkori traumája, és az ebből fakadó érzései robbantják ki. Emiatt a pszichológusok úgy látták jónak, ha egyenként is foglalkoznak a pár tagjaival, ami főként Vikinél ért el komoly változást. A 47 éves világbajnok végre olyan problémákat is meg tudott fogalmazni, amiket eddig nem sikerült.

Amikor elkezdem megmutatni magam, akkor az a Miló Viki unalmas, nem olyan mint, amit elgondoltak, és akkor nagyon sebezhetőnek érzem magam, és az van bennem, hogy könnyen átverhető és naiv vagyok, mert rajongok és szeretek

– vallotta be őszintén.

„Egy olyan kapcsolatban szeretnék élni, amiben benne vagyok és beleengedem magam. Ahol nem kell taktikáznom, gondolkodnom, és lehetek önmagam, mert elfogad úgy” – tette még hozzá.

Miló Viki férje Attila úgy érzi, már sehogy sem tud felesége kedvére tenni, amiben a sportoló sem segít neki (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra pszichológusa felnyitotta Viki szemét

A feleség problémáival kapcsolatban a terapeuta rengeteg észrevételt fogalmazott meg, ami sokat segített abban, hogy Viki kicsit közelebb kerüljön a megoldáshoz, ami még akár a házasságát is megmentheti.

A legnagyobb elakadás az, hogy felszínre jött egy nagyon mély trauma, és ez még nincs feldolgozva. Itt olyan indulatáttételek indultak be, amik akadályozzák azt, hogy ők tényleg el tudjanak kezdeni közeledni

– magyarázta Viktor.

„Egy kicsit megkönnyebbültem. Mintha előreléptem volna egyet, bár nem tudom, hogy itt megállok vagy visszalépek, de most, ebben a pillanatban jól érzem magam” – jelentette ki a sportoló a terápia után.