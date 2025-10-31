"Ki akart ugrani az ablakon" – Megfagyott a levegő: a Házasság első látásra sztárja tanúja volt édesanyja öngyilkossági kísérletének

A Házasság első látásra 2025-ös évadában sincs hiány feszültségben, és persze szívszorító történetekben sem. Sőt, talán minden eddiginél több traumára derült fény, különösen Miló Viki és Janicsek Attila párosánál. Míg a feleséget szexuálisan zaklatták gyerekként, addig a férjének komoly családi problémákat kellett átvészelnie. Most kiderült, mi történt vele.

A Házasság első látásra Miló Viki és Attila számára nagyon bíztatóan indult, de azóta egyre több mély traumára derült fény (Fotó: TV2)

Janicsek Attila családja sem volt problémamentes sajnos, amiről a férfi mindeddig nem igazán beszélt. Most azonban végre úgy érezte, Viki kíváncsi arra, hogy vele mi minden történt gyerekként, így meg is osztotta vele súlyos titkát.

„Az első traumámnál olyan 4-5 éves lehettem körülbelül, amire így visszaemlékszem. Tesómmal mi ilyen nagy felfedezőset játszottunk anno gyerekként, és szerettünk kutatni. Egyszer találtunk valamit, amit megmutattunk anyukánknak, de mi akkor nem tudtuk, hogy mi az” – vágott bele Attila.

Kiderült, hogy egy levél volt, amit egy nő írt apámnak, és ebből akkor balhé, kiabálás, veszekedés kerekedett, hogy mi tesómmal bebújtunk a szekrénybe. A harmadikon laktunk a panelban, és anyám ki akart ugrani az ablakon, végül apu húzta vissza. És gyakorlatilag nekem annyi maradt meg ebből az egészből, hogy nővéremmel ülünk a ruhásszekrényben és sírunk, hogy anyu meg akarja ölni magát, mi pedig tehetetlenek vagyunk

– mesélte a szomorú történetet.

Miló Viki Attila traumatikus történetét hallva talán valamivel jobban megérti a férfi viselkedését (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Attilája sokat szenvedett

És, ha mindez nem lenne elég, Miló Viki férje azt is elmesélte, hogy a történtek után már sosem tért vissza igazán a családi béke, így felnőttként sincs előtte egy igazán boldog házasság példája.

Utána ezek így fokozódtak, és mindig tovább lett göngyölítve. Tehát ennek nem lett vége ennyivel, hanem mindig azt kaptuk, hogy csak miattunk nem váltak el, hogy mi normálisan tudjunk élni. De ez nem volt normális élet

– mondta a férj.

„Nagyon hálás vagyok neki azért, hogy ezt megkérdezte, mert így szélesebb képet nyer abba, hogy én mit hordozok magammal, mert ugye ezt magammal viszem életem hátralévő részében is. És talán azt is megmagyarázza, hogy mit, miért teszek” – tette még hozzá később Viki viselkedésével kapcsolatban.