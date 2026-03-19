„Durva vita volt, de álltuk a sarat. Ha nincs olaj, nincs pénz!” – kiderült, mit mondott Orbán Viktor az Európai Tanács ülésén

Brüsszel. Helyzetjelentés - kezdte bejegyzését Orbán Viktor, aki jelenleg az Európai Tanács ülésén tartózkodik.
Majd így folytatta:
Durva vita volt, de álltuk a sarat. Jogunk van nemet mondani az ukrán háborús hitelre. Ezért ameddig Zelenszkij nem hagy fel az olajblokáddal, addig nem kapnak pénzt Brüsszelből.
Végzetül pedig kijelentette:
Ha nincs olaj, nincs pénz!
