„Durva vita volt, de álltuk a sarat. Ha nincs olaj, nincs pénz!” – kiderült, mit mondott Orbán Viktor az Európai Tanács ülésén

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 17:51
A miniszterelnök Bohár Dánielnek nyilatkozott. Orbán Viktor szerint álltuk a sarat.
Brüsszel. Helyzetjelentés - kezdte bejegyzését Orbán Viktor, aki jelenleg az Európai Tanács ülésén tartózkodik. 

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Majd így folytatta: 

Durva vita volt, de álltuk a sarat. Jogunk van nemet mondani az ukrán háborús hitelre. Ezért ameddig Zelenszkij nem hagy fel az olajblokáddal, addig nem kapnak pénzt Brüsszelből.

Végzetül pedig kijelentette:

Ha nincs olaj, nincs pénz!

Orbán Viktor: Durva vita volt, de álltuk a sarat 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu