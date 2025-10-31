Sanyát bombanővel hozta össze a Házasság első látásra – aki persze nem a felesége

A Házasság első látásra 2025-ös, harmadik évada talán az előző éveknél is ellentmondásosabb házaspárokat hozott el a tévéképernyőkre. Jelenleg épp Anna és Peti közt áll a bál. Noha eleinte nagyon is jó volt köztük az összhang, bár az intimintás terén akadtak gondjaik, mára hirtelen minden megváltozott: a fiatalok durván összevesztek, Anna pedig el is költözött férjétől. Sanya és Rita kapcsolata ilyen szempontból legalább kiegyensúlyozott – ugyanakkor jónak nem különösebben nevezhető. A férfi már az első pillanattól kezdve nemtetszését fejezte ki a nő irányába, egyszerűen nem tudott megbarátkozni a ténnyel, hogy őt jelölték ki a TV2 szakértői a feleségének, és már a nyitott házasság, valamint a válás is szóba került.
Varga Sanya ezúttal a saját bevallása szerint igazi bombanővel találkozott. Persze (mondanunk sem kell) nem a feleségéről beszélt. Fűzfa Rita helyett ugyanis Tóth Katica volt az, akit e jelzővel kitüntetett.
Történt ugyanis, hogy Katica egy táncórára invitálta a házaspárt. Sanya figyelmét azonban jobban lekötötte az oktató, mintsem a tánclépések.
"Megláttam Katicát, nagyon csinos volt. Nem az én korosztályom, de meg kell hagyni, hogy nagyon bombanő!"
– lelkendezett. Tóth Katica terve egyébként az volt, hogy mutat pár olyan lépést, olyan mozdulatot, amivel a páros vége egymásra tud hangolódni. Persze nem járt teljes mértékben sikerrel, amikor ugyanis Rita elkezdett picikét viccelődni, játékosabban viselkedni, Sanya rögtön kijelentette: "Több komolyságot kér az oktató!" Katica igyekezett menteni a menthetőt: "Én nagyon szeretem, amikor a tánc által, ösztönből kijönnek az érzések, a mozdulatok, úgyhogy minden belefér! Nem vagyok annyira szigorú."
De hogy hogyan is alakult végül a táncóra? Az alábbi videóból kiderül!
