Sanyát bombanővel hozta össze a Házasság első látásra – aki persze nem a felesége

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 11:22
Tóth Katicatánc
Van nő, aki megfelel Sanyának? A Házasság első látásra sztárja szerint igazi bombanővel hozta össze a sors – illetve a műsor. Persze nem a feleségéről beszélt...

A Házasság első látásra 2025-ös, harmadik évada talán az előző éveknél is ellentmondásosabb házaspárokat hozott el a tévéképernyőkre. Jelenleg épp Anna és Peti közt áll a bál. Noha eleinte nagyon is jó volt köztük az összhang, bár az intimintás terén akadtak gondjaik, mára hirtelen minden megváltozott: a fiatalok durván összevesztek, Anna pedig el is költözött férjétől. Sanya és Rita kapcsolata ilyen szempontból legalább kiegyensúlyozott – ugyanakkor jónak nem különösebben nevezhető. A férfi már az első pillanattól kezdve nemtetszését fejezte ki a nő irányába, egyszerűen nem tudott megbarátkozni a ténnyel, hogy őt jelölték ki a TV2 szakértői a feleségének, és már a nyitott házasság, valamint a válás is szóba került

Varga Sanya igazi bombanővel találkozott a Házasság első látásra forgatásán
Varga Sanya igazi bombanővel találkozott a Házasság első látásra forgatásán   Fotó: TV2

Sanyát bombanővel hozta össze a Házasság első látásra

Varga Sanya ezúttal a saját bevallása szerint igazi bombanővel találkozott. Persze (mondanunk sem kell) nem a feleségéről beszélt. Fűzfa Rita helyett ugyanis Tóth Katica volt az, akit e jelzővel kitüntetett. 

Történt ugyanis, hogy Katica egy táncórára invitálta a házaspárt. Sanya figyelmét azonban jobban lekötötte az oktató, mintsem a tánclépések.

"Megláttam Katicát, nagyon csinos volt. Nem az én korosztályom, de meg kell hagyni, hogy nagyon bombanő!"

 – lelkendezett. Tóth Katica terve egyébként az volt, hogy mutat pár olyan lépést, olyan mozdulatot, amivel a páros vége egymásra tud hangolódni. Persze nem járt teljes mértékben sikerrel, amikor ugyanis Rita elkezdett picikét viccelődni, játékosabban viselkedni, Sanya rögtön kijelentette: "Több komolyságot kér az oktató!" Katica igyekezett menteni a menthetőt: "Én nagyon szeretem, amikor a tánc által, ösztönből kijönnek az érzések, a mozdulatok, úgyhogy minden belefér! Nem vagyok annyira szigorú."

De hogy hogyan is alakult végül a táncóra? Az alábbi videóból kiderül!

