Eljött az esküvő napja: Krausz Gábor és Mikes Anna ma kimondják a boldogító igent

Napok óta nagy a sürgés-forgás a Budapesttől távol eső festői szépségű településen, ahol egy fényűző kúriában tartott menyegzőn köti össze életét Krausz Gábor és Mikes Anna. Lapunk az egyetlen médium, amelyik meghívást kapott a szupertitkos esküvőre, és az azt követő lakodalomra, így olvasóink első kézből kapnak majd friss híreket, információkat és fényképeket a profi táncos és a sztárséf nagy napjáról. Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője lázban tartja a meseszép települést, ahová lassan érkezik a násznép.

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője napok óta lázban tartja a festői szépségű, vidéki települést (Fotó: Amazon Travel/hot! magazin)

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője is a táncparketten kezdődhet, akárcsak a kapcsolatuk

Amíg várjuk a friss híreket, szaladjunk át Krausz Gábor és Mikes Anna szerelmének történetén. Anna és Gábor valamikor 2023 nyarán találkoztak először, amikor elkezdték a közös táncpróbákat, hiszen felkérést kaptak a Dancing with the Stars negyedik évadára. A TV2 nézői tavaly előtt, október 14-én láthatta az első táncukat. A show-tánc, majd a következő heti Quickstep még nem adott okot találgatásokra, de két héttel később már kis túlzással a vak is látta, hogyan izzott köztük a levegő a tüzes Samba közben. Krausz Gábor és Mikes Anna hamar a nézők kedvencei lettek, és végül december 2-án ők nyerték meg a Dancing with the Stars döntőjét. Ekkor már egyre hangosabban szóltak a pletykák arról, hogy több van köztük puszta barátságnál, de a nagy bejelentésre még néhány hétig várnunk kellett.

Krausz Gábor és Mikes Anna ezzel a közös képpel jelentették be, hogy egy párt alkotnak (Fotó: Instagram)

Krausz Gábor: „Volt két idegen, aki hirtelen…”

Krausz Gábor 2024. január 8-án egy érzelmes Instagram posztban tudatta követőivel, hogy ő és Mikes Anna egy párt alkotnak. A sztárséf egy étteremben készült közös képet tett közzé, melyhez stílszerűen a Szépség és a szörnyeteg betétdalából idézett egy sort:

– írta a sztárséf, aki ezzel nem hagyott több kétséget afelől, hogy Mikes Annában megtalálta azt a nőt, aki visszaadta az igaz szerelembe vetett hitét. Gábor ezután szűkszavúan nyilatkozott a Tények Plusznak: „Vannak dolgok, amik prioritást élveznek mindkettőnk életében és máson van most a fókusz. Én például nem szeretnék többet kifele élni, ahogy korábban. Van, amit szeretnék inkább magamnak megtartani és ezzel szerintem ő is így van” – mondta akkor a sztárséf. A pár ettől kezdve valóban ritkán nyilatkozott kapcsolatuk alakulásáról, de a közösségi oldalaikon azért időről időre beavatták követőiket életük fontosabb eseményeibe. Így megmutatták néhány közös nyaralásuk egy-egy romantikus pillanatát is.