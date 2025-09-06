Eljött az esküvő napja: Krausz Gábor és Mikes Anna ma kimondják a boldogító igent

Napok óta nagy a sürgés-forgás a Budapesttől távol eső festői szépségű településen, ahol egy fényűző kúriában tartott menyegzőn köti össze életét Krausz Gábor és Mikes Anna. Lapunk az egyetlen médium, amelyik meghívást kapott a szupertitkos esküvőre, és az azt követő lakodalomra, így olvasóink első kézből kapnak majd friss híreket, információkat és fényképeket a profi táncos és a sztárséf nagy napjáról. Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője lázban tartja a meseszép települést, ahová lassan érkezik a násznép.
Amíg várjuk a friss híreket, szaladjunk át Krausz Gábor és Mikes Anna szerelmének történetén. Anna és Gábor valamikor 2023 nyarán találkoztak először, amikor elkezdték a közös táncpróbákat, hiszen felkérést kaptak a Dancing with the Stars negyedik évadára. A TV2 nézői tavaly előtt, október 14-én láthatta az első táncukat. A show-tánc, majd a következő heti Quickstep még nem adott okot találgatásokra, de két héttel később már kis túlzással a vak is látta, hogyan izzott köztük a levegő a tüzes Samba közben. Krausz Gábor és Mikes Anna hamar a nézők kedvencei lettek, és végül december 2-án ők nyerték meg a Dancing with the Stars döntőjét. Ekkor már egyre hangosabban szóltak a pletykák arról, hogy több van köztük puszta barátságnál, de a nagy bejelentésre még néhány hétig várnunk kellett.
Krausz Gábor 2024. január 8-án egy érzelmes Instagram posztban tudatta követőivel, hogy ő és Mikes Anna egy párt alkotnak. A sztárséf egy étteremben készült közös képet tett közzé, melyhez stílszerűen a Szépség és a szörnyeteg betétdalából idézett egy sort:
Volt két idegen, aki hirtelen…
– írta a sztárséf, aki ezzel nem hagyott több kétséget afelől, hogy Mikes Annában megtalálta azt a nőt, aki visszaadta az igaz szerelembe vetett hitét. Gábor ezután szűkszavúan nyilatkozott a Tények Plusznak: „Vannak dolgok, amik prioritást élveznek mindkettőnk életében és máson van most a fókusz. Én például nem szeretnék többet kifele élni, ahogy korábban. Van, amit szeretnék inkább magamnak megtartani és ezzel szerintem ő is így van” – mondta akkor a sztárséf. A pár ettől kezdve valóban ritkán nyilatkozott kapcsolatuk alakulásáról, de a közösségi oldalaikon azért időről időre beavatták követőiket életük fontosabb eseményeibe. Így megmutatták néhány közös nyaralásuk egy-egy romantikus pillanatát is.
2024 tavaszán aztán egy újabb nagy fába vágták közösen a fejszéjüket, hiszen elutaztak a Fülöp-szigetekre, ahol részt vettek az Ázsia Expressz ötödik szériájának forgatásán. Az Ázsián átívelő versenyen egy országnak sikerült bebizonyítaniuk, hogy kapcsolatuk az égben köttetett. Sorra vették az embert próbáló akadályokat és egészen a döntőig meneteltek, ahol végül másodikként futottak be a célba az utolsó, mindent eldöntő hajszán. Krausz Gábort és Mikes Annát csak Béres Anett és Sáfrány Emese tudta megelőzni. A sztárséf fejében azonban megszületett a gondolat, hogy eljött a lánykérés ideje, hiszen ha az Ázsia Expressz nem tudott éket verni közéjük, akkor nincs az a nehézség, amit ők ketten ne tudnának legyőzni. Krausz Gábor és Mikes Anna eljegyzésüket idén januárban a Borsban jelentették be, hogy az év első, közös nyaralásán a sztárséf megkérte a gyönyörű táncosnő kezét. A szerelmesek a Maldív-szigetekre utaztak, hogy kipihenjék az előző, mozgalmas évük fáradalmait. Gábor pedig egy romantikus pillanatban elérkezettnek látta az időt, hogy feltegye a nagy kérdést, melyre Anna boldogan és hezitálás nélkül igennel felelt. Krausz Gábor így mesélt lapunknak a a fantasztikus pillanatról: „Olyan partszakaszt pillantottunk meg, amilyeneket csak a nagy romantikus hollywoodi filmekben láttunk addig.”
Anna szeme ragyogott, én pedig abban a pillanatban tudtam, hogy megvan a tökéletes helyszín a lánykérésre.
„Nem térdeltem le azon nyomban, hiszen mindenképpen azt szerettem volna, hogy megadjuk a módját, és szép ruhában legyünk a nagy pillanatban. Ezért azt javasoltam Annának, hogy másnap térjünk vissza az idilli partszakaszra, és készítsünk pár TikTok-videót. Ez remek trükknek bizonyult, hiszen így fel is tudtam venni a pillanatot, amikor féltérdre ereszkedtem Anna előtt, és feltettem a kérdést, amire szerencsére igennel felelt, így be sem égtem, és az unokáinknak is lesz mit mutogatnunk” – mesélte akkor a sztárséf, aki nyolc hónap jegyesség után, ma feleségül veszi Mikes Annát.
A Mikes Anna Krausz Gábor esküvő hamarosan kezdetét veszi, mi pedig jövünk a romantikus, érzelmes és vidám részletekkel.
Anna korábban így mesélt az esküvő előkészületeiről:
