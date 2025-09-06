Krausz Gábor esküvője Mikes Annával: Érkeznek a vendégek a helyszínre + Képekkel

Ahogy arról elsőként beszámoltunk, most szombaton, szeptember 6-án örök hűséget esküszik egymásnak Krausz Gábor és Mikes Anna. Az esküvőre és az azt követő lakodalomra a Bors is meghívást kapott, így kollégáink ott voltak, amikor szép sorban megérkezett a násznép, vagyis a profi táncos és a sztárséf családja és a barátaik, akik között számos híresség is akad. Mi pedig természetesen folyamatosan érkezünk a sztáresküvő részleteivel. Így kezdődött Krausz Gábor esküvője!
Gyönyörű ruhaköltemények, elegáns hölgyek és urak garmadája, és természetesen egy mesébe illő helyszín. Így lehetne röviden összefoglalni, mire számíthatnak azok, akik meghívást kaptak a szerelmesek nagy napjára. Krausz Gábort és Mikes Annát ismerve pedig megelőlegezhetjük, hogy az év egyik legnagyobb bulija veszi kezdetét hamarosan. Bízunk benne, hogy a jól szervezett, hatalmasnak ígérkező lakodalmon láthatjuk majd a nászpárt táncolni, hiszen a hagyományok szerint erre többször is lehetőséget kínál majd az este. És persze ne feledkezzünk meg Mikes Anna esküvői ruhájáról sem, amit Krausz Gábor is ezen a napon pillant majd meg először.
Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjének időpontja és helyszíne már az eljegyzésük bejelentése, vagyis idén január eleje óta foglalkoztatja a közvéleményt és természetesen a hazai sajtót is. Olyannyira, hogy néhány merész, sőt, képtelen találgatás is megjelent ezzel kapcsolatban. Különösen azután, hogy a pár egy-egy nyilatkozatukban már emlegette a szervezéssel járó, nem várt, de nem megoldhatatlan nehézségeket. Megesett, hogy a sajtóban Maldív-szigeteki menyegzőről suttogtak, de szóba került már Olaszország is, ahová idén nyáron nyaralni mentek a szerelmesek. Nos, a pletykáknak vége, hiszen már csak percek kérdése, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna egy vidéki kúrián egybekel.
