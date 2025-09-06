Krausz Gábor esküvője Mikes Annával: Érkeznek a vendégek a helyszínre + Képekkel

Ahogy arról elsőként beszámoltunk, most szombaton, szeptember 6-án örök hűséget esküszik egymásnak Krausz Gábor és Mikes Anna. Az esküvőre és az azt követő lakodalomra a Bors is meghívást kapott, így kollégáink ott voltak, amikor szép sorban megérkezett a násznép, vagyis a profi táncos és a sztárséf családja és a barátaik, akik között számos híresség is akad. Mi pedig természetesen folyamatosan érkezünk a sztáresküvő részleteivel. Így kezdődött Krausz Gábor esküvője!

Sorra érkeznek a vendégek. Elkezdődött Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője (Fotó: Bors)

Krausz Gábor esküvője után az év egyik legnagyobb bulija veszi majd kezdetét

Gyönyörű ruhaköltemények, elegáns hölgyek és urak garmadája, és természetesen egy mesébe illő helyszín. Így lehetne röviden összefoglalni, mire számíthatnak azok, akik meghívást kaptak a szerelmesek nagy napjára. Krausz Gábort és Mikes Annát ismerve pedig megelőlegezhetjük, hogy az év egyik legnagyobb bulija veszi kezdetét hamarosan. Bízunk benne, hogy a jól szervezett, hatalmasnak ígérkező lakodalmon láthatjuk majd a nászpárt táncolni, hiszen a hagyományok szerint erre többször is lehetőséget kínál majd az este. És persze ne feledkezzünk meg Mikes Anna esküvői ruhájáról sem, amit Krausz Gábor is ezen a napon pillant majd meg először.

A kúria bejáratánál kedves kis tábla jelzi, hogy itt tartják Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjét (Fotó: Bors)

Vége a pletykáknak, íme az esküvői helyszín!

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjének időpontja és helyszíne már az eljegyzésük bejelentése, vagyis idén január eleje óta foglalkoztatja a közvéleményt és természetesen a hazai sajtót is. Olyannyira, hogy néhány merész, sőt, képtelen találgatás is megjelent ezzel kapcsolatban. Különösen azután, hogy a pár egy-egy nyilatkozatukban már emlegette a szervezéssel járó, nem várt, de nem megoldhatatlan nehézségeket. Megesett, hogy a sajtóban Maldív-szigeteki menyegzőről suttogtak, de szóba került már Olaszország is, ahová idén nyáron nyaralni mentek a szerelmesek. Nos, a pletykáknak vége, hiszen már csak percek kérdése, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna egy vidéki kúrián egybekel.

A parkoló már megtelt, lassan kezdődhet Krauszék esküvője (Fotó: Bors)

