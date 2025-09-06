Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Krausz Gábor esküvője Mikes Annával: Érkeznek a vendégek a helyszínre + Képekkel

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 17:26 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 06. 17:54
A nászpár már péntek este megérkezett az esküvő helyszínéül szolgáló meseszerű vidéki kúriába, ahol minden készen áll arra, hogy a profi táncos és a sztárséf kimondják egymásnak a boldogító igent. A násznép már gyülekezik, a Bors pedig mindvégig ott áll majd a sztárpár mellett életük nagy napján. Krausz Gábor esküvője elkezdődött!
Ahogy arról elsőként beszámoltunk, most szombaton, szeptember 6-án örök hűséget esküszik egymásnak Krausz Gábor és Mikes Anna. Az esküvőre és az azt követő lakodalomra a Bors is meghívást kapott, így kollégáink ott voltak, amikor szép sorban megérkezett a násznép, vagyis a profi táncos és a sztárséf családja és a barátaik, akik között számos híresség is akad. Mi pedig természetesen folyamatosan érkezünk a sztáresküvő részleteivel. Így kezdődött Krausz Gábor esküvője!

Krausz Gábor esküvő Mikes Annával a helyszínen
Sorra érkeznek a vendégek. Elkezdődött Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője (Fotó: Bors)

Krausz Gábor esküvője után az év egyik legnagyobb bulija veszi majd kezdetét

Gyönyörű ruhaköltemények, elegáns hölgyek és urak garmadája, és természetesen egy mesébe illő helyszín. Így lehetne röviden összefoglalni, mire számíthatnak azok, akik meghívást kaptak a szerelmesek nagy napjára. Krausz Gábort és Mikes Annát ismerve pedig megelőlegezhetjük, hogy az év egyik legnagyobb bulija veszi kezdetét hamarosan. Bízunk benne, hogy a jól szervezett, hatalmasnak ígérkező lakodalmon láthatjuk majd a nászpárt táncolni, hiszen a hagyományok szerint erre többször is lehetőséget kínál majd az este. És persze ne feledkezzünk meg Mikes Anna esküvői ruhájáról sem, amit Krausz Gábor is ezen a napon pillant majd meg először.

Üdvözlő tábla Mikes Anna és Krausz Gábor esküvőjének helyszínén
A kúria bejáratánál kedves kis tábla jelzi, hogy itt tartják Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjét (Fotó: Bors)

Vége a pletykáknak, íme az esküvői helyszín!

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjének időpontja és helyszíne már az eljegyzésük bejelentése, vagyis idén január eleje óta foglalkoztatja a közvéleményt és természetesen a hazai sajtót is. Olyannyira, hogy néhány merész, sőt, képtelen találgatás is megjelent ezzel kapcsolatban. Különösen azután, hogy a pár egy-egy nyilatkozatukban már emlegette a szervezéssel járó, nem várt, de nem megoldhatatlan nehézségeket. Megesett, hogy a sajtóban Maldív-szigeteki menyegzőről suttogtak, de szóba került már Olaszország is, ahová idén nyáron nyaralni mentek a szerelmesek. Nos, a pletykáknak vége, hiszen már csak percek kérdése, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna egy vidéki kúrián egybekel.

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvői helyszínének parkolója
A parkoló már megtelt, lassan kezdődhet Krauszék esküvője (Fotó: Bors)

