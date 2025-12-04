Régi szavak kvíz: most kiderül, mennyire ismered a magyar nyelvet – Csak az igazán művelteknek sikerül hibátlanul

Rég tettük már próbára a régi magyar szavak tudásod, szóval úgy gondoltuk eljött az ideje egy újabb kvíznek!
A magyar nyelv tele van olyan kifejezésekkel, amelyek egykor mindennaposak voltak, ma viszont már csak régi filmekben találkozunk velük. Ha azt hitted a mai szleng bonyolult, akkor várd ki, amíg belecsapsz a régi magyar szavak kvízünkbe. Lesz itt minden, rekettye, vajling, budoár, potyka! Ha ezek a szavak könnyen mentek, mindnek tudod a jelentését, akkor azért, ha pedig okoztak egy kis fejtörést, azért töltsd ki a kvízt!
Régen minden faluban volt egy bodnár, tímár vagy takács, de ezek a mesterségek mára eltűntek és ezeket a szavakat inkább csak mint vezetéknév hallhatod. Kik voltak ők? A bodnár volt az, aki fából készített tárgyakat, a tímár foglalkozott a nyers bőr előkészítésével például lábbelikhez, a takács pedig a szövőmester.
Kredenc, rekamié és köpülő? Van ötleted mik lehetnek ezek? A kredenc például ebédlőszekrényt jelent, a rekamié heverőt a köpülő pedig az az eszköz amivel a tejből vagy tejszínből vajat készítenek.
Ez után a rövid áttekintés után, már bizonyára bemelegedtél. Lássuk mekkora zseni vagy! Töltsd ki a kvízt!
Ha többet akarsz tudni a régi szólásokról és közmondásokról, akkor nézd meg az alábbi videót:
