Régi szavak kvíz: most kiderül, mennyire ismered a magyar nyelvet – Csak az igazán művelteknek sikerül hibátlanul

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 14:30
Megkértek már valaha, hogy hozd be a vajlingot, takarítsd ki a tisztaszobát, vagy szedj egy kis rekettyét? Nem? Nem is dereng, hogy mit jelentenek ezek a szavak? Akkor töltsd ki a régi magyar szavak kvízünket és tudd meg a jelentésüket! Ha pedig biztosan tudod a megfejtést, akkor lássuk, hogy a maradék szavak kifognak-e rajtad!
Rég tettük már próbára a régi magyar szavak tudásod, szóval úgy gondoltuk eljött az ideje egy újabb kvíznek!

Egy kisfiú egy nyitott könyvön fekszik, nem sikerült túl jól neki a kvíz.
Töltsd ki a régi szavak kvízünket, és derítsd ki mekkora magyar nyelv zseni vagy!
Fotó: Oleg Fedotov A / 123RF
  • A magyar nyelv tele van furcsábbnál fúrcsább kifejezésekkel.
  • Ismerd meg a régi mesterségek eltűnt szavait.
  • Idézd fel pár régi háztartási tárgy nevét.

Régi szavak kvíz – most kiderül mennyire ismered a magyar nyelvet

A magyar nyelv tele van olyan kifejezésekkel, amelyek egykor mindennaposak voltak, ma viszont már csak régi filmekben találkozunk velük. Ha azt hitted a mai szleng bonyolult, akkor várd ki, amíg belecsapsz a régi magyar szavak kvízünkbe. Lesz itt minden, rekettye, vajling, budoár, potyka! Ha ezek a szavak könnyen mentek, mindnek tudod a jelentését, akkor azért, ha pedig okoztak egy kis fejtörést, azért töltsd ki a kvízt! 

Előtte azonban ismételjünk át pár rég elfeledett kifejezést:

Régi mesterségek eltűnt szavai

Régen minden faluban volt egy bodnár, tímár vagy takács, de ezek a mesterségek mára eltűntek és ezeket a szavakat inkább csak mint vezetéknév hallhatod. Kik voltak ők? A bodnár volt az, aki fából készített tárgyakat, a tímár foglalkozott a nyers bőr előkészítésével például lábbelikhez, a takács pedig a szövőmester. 

Régi háztartási tárgyak nevei

Kredenc, rekamié és köpülő? Van ötleted mik lehetnek ezek? A kredenc például ebédlőszekrényt jelent, a rekamié heverőt a köpülő pedig az az eszköz amivel a tejből vagy tejszínből vajat készítenek. 

Ez után a rövid áttekintés után, már bizonyára bemelegedtél. Lássuk mekkora zseni vagy! Töltsd ki a kvízt!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 9
Mit a rekettye?

Ha többet akarsz tudni a régi szólásokról és közmondásokról, akkor nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

