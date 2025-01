Breaking! Krausz Gábor eljegyezte Mikes Annát

Mikes Anna és Krausz Gábor mesebe illő helyen pihennek épp. A Maldív-szigeteknél pedig aligha lehet szebb, romantikusabb, pláne naposabb helyszínt találni egy lánykéréshez. Tudta ezt a Séfek Séfe mesterszakácsa is, aki még a nyáron lefoglalta azt a nyaralást, ahonnan tervei szerint már jegyespárként térnek majd haza. Igen, Mikes Anna és Krausz Gábor január első napjaiban indultak el a dél-ázsiai szigetvilágba, ahol jelenleg is élvezik a napsütést és persze egymás társaságát.

Mikes Anna és Krausz Gábor eljegyzése a Maldív-szigeteken esett meg / Fotó: Instagram

Krausz Gábor: „Most már örökre – kéz a kézben…”

Igaz, az igazi nyugalom csak mostantól szállta meg Krausz Gábort, hiszen a nyaralás első napjaiban még azon agyalhatott, hogyan tegye fel a legfontosabb kérdést Mikes Annának. A sztárséf végül összeszedte minden bátorságát és, megkérdezte szerelmét, hogy lesz-e a felesége. Mikes Anna természetesen igent mondott. Az eljegyzésük hírét Krausz Gábor így osztotta meg követőivel:

„Hol volt, hol nem volt… A szerelem vak? Meglehet. Ám a Szépség látott mindent, s mégis igent mondott. E szörnyeteg szíve így most megtelt boldogsággal.

A mese valósággá válik és együtt írják tovább, együtt főzik ki a terveiket, fűszerezik az álmaikat és lépnek a közös jövőjük parkettjére.

Most már örökre – kéz a kézben…” – írta posztjában a TV2 sztárja.

Krausz Gábor egy napja még így törte a fejét, hogy tegye fel a nagy kérdést Mikes Annának / Fotó: Instagram

Csak egy tánc volt… Mikes Anna és Krausz Gábor másfél éve szerettek egymásba

Mikes Anna és Krausz Gábor 2023 év végén táncoltak be egymás életébe, amikor gyakorlatilag rajt-cél győzelmet arattak a Dancing with the Stars-ban. Azóta ugyan nem túl sok víz folyt le a Dunán, de a sztárpár így is fél életre elegendő közös élményt gyűjtött. Együtt utaztak el az Ázsia Expresszre is, ahol egészen a döntőig jutottak. Krausz Gábor ott jött rá igazán, hogy Mikes Annában valóban élete párját találta meg, és persze ez fordítva is így van.