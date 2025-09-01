„Nagy a szerelem” – nem akárki rabolta el Mikes Anna szívét

Mint az ismert Mikes Anna és Krausz Gábor szerelme még a Dancing with the Stars alatt szökkent szárba, és azóta is tart, sőt hamarosan a sztárpár össze is fog házasodni. Ám úgy néz ki, hogy a csinos táncosnő nem csak a sármos séfért, hanem egy másik dologért is nagyon rajong.

Mikes Anna megmutatta legújabb autóját Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Ez pedig nem más, mint az autók. Mikes Anna egy látványos videóban mutatta be legújabb kedvencét, amely egy szürke színű Hyundai terepjáró. A csinos táncosnő a parkolóban szállt be a új járművébe, méghozzá nem is akárhogyan, elment egy oszlop mögött, majd egy áttünésnek köszönhetően úgy tűnt, mintha egyből beült volna az autójába.

Nagy a szerelem a kis autómmal!

- olvasható Mikes Anna bejegyzésében.

A rajongók a poszt alatt nem győzték dicsérni a videó ötletességét, na és persze a táncosnő szépségét.

– Zseniális az ötlet, nagyon jó reklám, drága Anna - jegyezte meg az egyik hozzászóló.

– Nem rossz dolog gyalog jönni, autóval menni - fogalmazott viccesen egy másik követő.

Mutatjuk Mikes Anna videóját: