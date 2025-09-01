„Nagy a szerelem” – nem akárki rabolta el Mikes Anna szívét

Mint az ismert Mikes Anna és Krausz Gábor szerelme még a Dancing with the Stars alatt szökkent szárba, és azóta is tart, sőt hamarosan a sztárpár össze is fog házasodni. Ám úgy néz ki, hogy a csinos táncosnő nem csak a sármos séfért, hanem egy másik dologért is nagyon rajong.
Ez pedig nem más, mint az autók. Mikes Anna egy látványos videóban mutatta be legújabb kedvencét, amely egy szürke színű Hyundai terepjáró. A csinos táncosnő a parkolóban szállt be a új járművébe, méghozzá nem is akárhogyan, elment egy oszlop mögött, majd egy áttünésnek köszönhetően úgy tűnt, mintha egyből beült volna az autójába.
Nagy a szerelem a kis autómmal!
- olvasható Mikes Anna bejegyzésében.
A rajongók a poszt alatt nem győzték dicsérni a videó ötletességét, na és persze a táncosnő szépségét.
– Zseniális az ötlet, nagyon jó reklám, drága Anna - jegyezte meg az egyik hozzászóló.
– Nem rossz dolog gyalog jönni, autóval menni - fogalmazott viccesen egy másik követő.
Mutatjuk Mikes Anna videóját:
