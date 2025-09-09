Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Kiderült a legédesebb titok Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjéről - Videó

Krausz-Mikes Anna
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 17:20
Olasz likőr és citrusosság! Ezek jegyében kereste fel Krausz Gábor és Mikes Anna Juhos József mestercukrászt a nagy nap előtt. Mutatjuk a végeredményt!
A Bors exkluzívan elsőként számolt be arról, hogy az ország egyik kedvenc szerelmespárja, Krausz Gábor és Mikes Anna szeptember 6-án hivatalosan is összekötötték az életüket. A profi táncos és a sztárséf egy Tokaj melletti borbirtokon mondták ki a boldogító igent a mintegy 140 főt számláló vendégsereg előtt.

Krausz Gábor Mikes Anna Esküvő, Krausz Gábor, Mikes Anna, Krausz-Mikes Anna
Tokaj mellett volt Krausz Gábor és Mikes Anna (Fotó: Máté Krisztián /  Bors)

Az év egyik legimpozánsabb eseménye volt Krausz Gábor esküvője

Kameráink és fotósaink ott voltak, amikor Krausz Gábor és Mikes Anna a borbirtok egy-egy egymástól távol eső szobájában készülődtek, majd elkísértük a szerelmeseket egészen az oltárig, ahol Anna és Gábor kimondták egymásnak a boldogító igent. Együtt köszöntöttük az ifjú házasokat, miután elcsattant közöttük az első hitvesi csók. Majd megkóstoltuk a sztárséfhez illő esküvői menüsor minden elemét, és miután eleget koccintottunk az egészségükre, velük buliztunk hajnalig. Volt minden, ami egy ilyen jeles naphoz dukál. Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna nyitótánca felidézte bennünk a Dancing with the Stars egyik legszebb pillanatát, de esetükben a táncból sosem elég, így több produkció is terítékre került az este folyamán.

Ami a tortát illeti....

Mivel Krausz Gábornak a konyha a második otthona, nyilván kiemelt figyelmet fordított az esküvőn feltálalt ételekre, na és persze az egyik legfontosabb kulináris részletre: az esküvői tortára. 

Krausz Gábor Mikes Anna Esküvő, Krausz Gábor, Mikes Anna, Krausz-Mikes Anna
Krausz Gábor Mikes Anna segítségével vágta fel a tortát (Fotó: Bors/Máté Krisztián)

A Bors ott volt akkor is, amikor az álompár kiválasztotta a számukra tökéletes sütikülönlegességet. 

„Annyit tudunk, hogy mi szeretnénk ízekben gazdag esküvői tortát. Nem ragaszkodunk ehhez a klasszik formavilághoz. Nem szeretnénk, hogy szép, inkább nagyon, nagyon finom legyen” - insturálta Mikes Anna Juhos József mestercukrászt.

Krausz Gábor Mikes Anna Esküvő, Krausz Gábor, Mikes Anna, Krausz-Mikes Anna
A szerelmesek limoncellóval bolondíttatták meg a különleges desszertet (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Gáborék végül egy kisebb, hagyományos torta és különálló sütemények mellett döntöttek. Az volt a legfontosabb számukra, hogy citrusos beütése legyen, és hogy legyen megbolondítva egy kis olasz likőrrel, limoncellóval. Mikes Anna mindemellett ragaszkodott a sárga színvilághoz, a vendégek pedig a csodájára jártak a fantasztikus desszerteknek.

 

 

