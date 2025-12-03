Leleplezték a Mars titkát - a tudósok nagy veszélyre figyelmeztetnek

Felejtsük el a greenwichi középidőt vagy a nyári időszámítást, ugyanis a tudósok szerint egy vadonatúj időzónára van szükségünk, még pedig a Mars számára.
A vörös bolygón az órák naponta 477 mikroszekundummal gyorsabban fognak ketyegni, mint a Földön. Bár ez kis különbségnek tűnhet elsőre, hosszú távon nagy hatásokkal jár majd, mivel a Mars évtizedenként 1,7 másodperccel megelőzi a Földet.
Ez a furcsa tény Einstein általános relativitáselméletének következménye, amely azt bizonyítja, hogy az idő nem mindenhol egyforma sebességgel telik az univerzumban. Az idő lassabban telik azokon a területeken, ahol erős a gravitáció, és gyorsabban azokon, ahol gyenge a gravitáció vonzása. A Marson, ahol a gravitáció ötször gyengébb, mint a Földön, ez azt jelenti, hogy az űrhajósok valamivel gyorsabban öregednek, mint otthoni társaik.
Bár a különbség csak ezredrésze annak az időnek, ami ahhoz szükséges, hogy pislogjunk, mégis hatalmas pusztítást végezhet a jövőbeni marsi kolóniák kommunikációs és navigációs rendszereiben.
A jelenlegi globális navigációs rendszerekhez, például a GPS-hez hasonlóan ezek a rendszerek is a pontos órákra fognak támaszkodni.
- magyarázta Dr. Bijunath Patla, az Egyesült Államok Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézetének (NIST) fizikusa.
Habár a tudósok ismerik a Mars gravitációs vonzásának erősségét a bolygó felszínén, nem könnyű kideríteni, hogy ez hogyan befolyásolja az idő múlását. Ez azért van, mert a vörös bolygót erősen befolyásolja a Naprendszer többi bolygójának gravitációja, így a távolsága a Naptól és szomszédaitól egy oválisabb pályára húzza. Ebből következik az, hogy a rá ható gravitáció mértéke egy év alatt jelentősen változik.
A három test problémája rendkívül bonyolult. Most néggyel van dolgunk: a Nappal, a Földdel, a Holddal és a Marssal. A Naptól való távolsága és excentrikus pályája miatt az időbeli eltérések nagyobbak.
- tette hozzá Dr. Patla.
Egyetlen év alatt az égi szomszédai gravitációja akár napi 226 mikroszekundummal is megváltoztatja a Marson az órák ketyegésének sebességét a Földhöz képest.
Bár több mint 344 évbe telne, mire a marsi órák akár csak egy perccel is megelőznék a földieket, a kutatók rámutattak arra, hogy még az időmérés apró változásai is nagy problémákat okoznak az érzékeny kommunikációs és navigációs berendezésekben.
Az 5G hálózatokat például tized mikroszekundumon belül kell szinkronizálni. Hasonlóképpen, a műholdas GPS-rendszerek úgy működnek, hogy mérik azt az időt, amely alatt több műhold jelei eljutnak a vevőhöz. Ez azt jelenti, hogy ha olyan kommunikációs és navigációs rendszereket szeretnénk, amelyek kompatibilisek a Föld és a Mars között, elengedhetetlen, hogy megegyezzünk az időről.
Ez jelenleg nem jelent problémát, de a jövőben, amikor az első marsi kolóniák elkezdenek kialakulni, sürgetőbbé válhat - írta a Daily Mail.
