Leleplezték a Mars titkát - a tudósok nagy veszélyre figyelmeztetnek

Felejtsük el a greenwichi középidőt vagy a nyári időszámítást, ugyanis a tudósok szerint egy vadonatúj időzónára van szükségünk, még pedig a Mars számára.

Saját időzónára van szüksége a Marsnak. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A vörös bolygón az órák naponta 477 mikroszekundummal gyorsabban fognak ketyegni, mint a Földön. Bár ez kis különbségnek tűnhet elsőre, hosszú távon nagy hatásokkal jár majd, mivel a Mars évtizedenként 1,7 másodperccel megelőzi a Földet.

Ez a furcsa tény Einstein általános relativitáselméletének következménye, amely azt bizonyítja, hogy az idő nem mindenhol egyforma sebességgel telik az univerzumban. Az idő lassabban telik azokon a területeken, ahol erős a gravitáció, és gyorsabban azokon, ahol gyenge a gravitáció vonzása. A Marson, ahol a gravitáció ötször gyengébb, mint a Földön, ez azt jelenti, hogy az űrhajósok valamivel gyorsabban öregednek, mint otthoni társaik.

Bár a különbség csak ezredrésze annak az időnek, ami ahhoz szükséges, hogy pislogjunk, mégis hatalmas pusztítást végezhet a jövőbeni marsi kolóniák kommunikációs és navigációs rendszereiben.

A jelenlegi globális navigációs rendszerekhez, például a GPS-hez hasonlóan ezek a rendszerek is a pontos órákra fognak támaszkodni.

- magyarázta Dr. Bijunath Patla, az Egyesült Államok Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézetének (NIST) fizikusa.

Habár a tudósok ismerik a Mars gravitációs vonzásának erősségét a bolygó felszínén, nem könnyű kideríteni, hogy ez hogyan befolyásolja az idő múlását. Ez azért van, mert a vörös bolygót erősen befolyásolja a Naprendszer többi bolygójának gravitációja, így a távolsága a Naptól és szomszédaitól egy oválisabb pályára húzza. Ebből következik az, hogy a rá ható gravitáció mértéke egy év alatt jelentősen változik.

A három test problémája rendkívül bonyolult. Most néggyel van dolgunk: a Nappal, a Földdel, a Holddal és a Marssal. A Naptól való távolsága és excentrikus pályája miatt az időbeli eltérések nagyobbak.

- tette hozzá Dr. Patla.

Egyetlen év alatt az égi szomszédai gravitációja akár napi 226 mikroszekundummal is megváltoztatja a Marson az órák ketyegésének sebességét a Földhöz képest.