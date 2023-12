Véget ért a Dancing with the Stars: ők lettek a táncparkett legjobbjai

Minden korábbinál nagyobb feladat várt a Dancing with the Stars három finalista párosára, T. Danny és Lissák Laura, Marics Peti és Stana Alexandra valamint Krausz Gábor és Mikes Anna ugyanis három-három táncot kellett, hogy előadjon: egy új produkciót, egy régebbit, amit a zsűri választott nekik, valamint a legelső táncukat. De természetesen a tét is jóval magasabb volt, hiszen mégiscsak ebben az adásban derült ki, ki lesz a táncparkett királya és királynője. Míg az előző három évadot – sztár oldalról – három lány, Gelencsér Tímea, Tóth Andi és Csobot Adél nyerte meg (akik nem mellesleg egy külön produkcióval tértek vissza a döntőbe), most három fiú versengett.

A három döntős páros: T. Danny és Lissák Laura, Marics Peti és Stana Alexandra valamint Krausz Gábor és Mikes Anna Fotó: Bors

Ezúttal a párosok kizárólag a közönség kezében voltak: a zsűri az utolsó alkalommal már nem pontozott, csupán értéket. A nézők minden körben újra szavazhattak, a műsor közben pedig Stohl András számos alkalommal megmutatta (természetesen arcok és nevek nélkül, csupán fantomképekkel) az állást. Ebből kiderült: a második és a harmadik helyen álló pár végig fej fej mellett állt.

Két páros jutott tovább a szuperdöntőbe

A közönség szavazatait először a háromszor három versenyprodukció után hozták nyilvánosságra. Ekkor egy párosnak (T. Danny-nek és Lissák Laurának) véget ért a verseny, ketten (Marics Peti és Stana Alexandra valamint Krausz Gábor és Mikes Anna) pedig bejutottak a szuperdöntőbe, ahol ugyan újabb tánc már nem várt rájuk, csak a nézőkre újabb kör szavazás.

Versenyzőtásai hatalmas öleléssel búcsúztak a harmadik helyezett T.Danny-Lissák Laura párostól Fotó: Bors

A közönség döntése ételmében végül a Dancing with the Stars negyedik évadát Krausz Gábor és Mikes Anna nyerte meg, azaz ők lettek a táncparkett királya és királynője.