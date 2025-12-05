"Meg is mutatták a tesztet" – Hajdú Péter megszólalt Kulcsár Edina terhességéről

A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor töretlen népszerűségnek örvend, gyakorlatilag nincs olyan híresség, aki ne fordult volna meg itt. Az már a pénteki epizód előzeteséből kiderült, hogy Kulcsár Edina és G.w.M, azaz Varga Márk lesznek a vendégek, arra azonban nem volt felkészülve a nyilvánosság, hogy egy óriási titkot is elárulnak majd.

Kulcsár Edina gyermekei vélhetően örülnének a kistesónak, az egykori Miss World Hungary ugyanis régóta tervezi a következő babát (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina terhes?

A négygyermekes édesanya többször nyilatkozott már arról, hogy imádja a gyerekeket és annak ellenére, hogy sokan óva intik ettől, neki esze ágában sincs megállni négynél. Az egykori szépségkirálynő kap hideget-meleget a rosszakaróktól, szerencsére azonban ők azok, akik kevesebben vannak, Edina rajongói viszont csodálattal nézik, hogy játszi könnyedséggel neveli a gyerekeit; sőt nem riad vissza a gondolattól, hogy újra várandós legyen.

Hajdú Péter péntek esti műsorában Edina épp arról mesélt, hogy a négy gyerek után már komolyabban oda kellett figyelnie az alakjára, aminek egyébként meg is van az eredménye, a gyönyörű anyuka bombaformában van. Egy váratlan pillanatban azonban Márk száján egyszer csak kiszaladt az “..és lehet, hogy terhes”, című mondat, amelyre láthatóan sem Peti, sem Edina nem voltak felkészülve.

Ilyet miért mondasz el?

– tette fel a meglepődött kérdést az egykori szépségkirálynő, egyúttal azonban, nagy öröm és boldogság ült ki az arcára. A házaspár láthatóan egyébként nem jött zavarba attól, hogy Hajdú Péter próbálta őket tovább faggatni, kettejük dinamikája ugyanis mindennél erősebbnek érződik.

Hajdú Péter: „Várakozáson felüli volt velük tölteni a napot”

A műsorvezető elárulta, Kulcsár Edinával való jó kapcsolata régre nyúlik vissza, így kifejezetten szívén viseli élete alakulását.

Edinát már régóta ismerem, hiszen 2014-ben indult el a Miss World Hungary-n, ezt a produkciót akkor még a volt feleségemmel közösen csináltuk, kint voltunk Londonban a világversenyen. Amikor Edina összejött a volt párjával, Csutival, annak nagyon örültem, mert úgy éreztem, hogy az a srác, akivel kint volt a versenyen, nem volt hozzá való

– vallotta be Peti, majd hozzátette: amikor Csutival szétmentek és Edina összejött Márkkal, féltette, mert nem ismerte G.w.M-et és nagyon drukkolt neki, nehogy rossz döntést hozzon.

Őszintén szólva elképesztően jó volt őket együtt látni, hogy ilyen nagy harmóniában vannak. Márkot is nagyon megkedveltem, tehetséges srácnak tartom és úgy látom, hogy nagyon kerek az életük. Jó volt velük eltölteni ezt a napot, tényleg várakozáson felüli volt.

Na, de tényleg érkezik-e a következő baba? Biztosat egyelőre Hajdú Péter sem tudott mondani, de lehet reménykedni a jó hírekben.

Pont az adásban mondta el Márk, - amit aztán Edina is megerősített -, hogy valószínűleg terhes, még meg is mutatták nekem a terhességi tesztet. Valóban nagyon halvány volt a csík, friss volt még a teszt. Nyilvánvalóan egy szakorvos tudja majd megerősíteni nekik a gyanút, de én úgy látom, hogy szeretnének még babát, úgyhogy nagyon drukkolok nekik.

A teszt tehát pozitív lett, de nőgyógyász által még nem volt megerősítve, Hajdú Péter úgy tudja, a felvétel után mentek orvoshoz.