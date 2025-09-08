Exkluzív kulisszatitkok Krausz Gáborék esküvőjéről: Így készült a nagy napra Mikes Anna

Szombaton végre sor került az év egyik legjobban várt lagzijára, hiszen a Séfek Séfe sztárja és a Dancing with the Stars táncosa kimondták a boldogító igent. Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője a nagy napig szinte hétpecsétes titok volt, csak a meghívottak tudhattak az eseményről. A Borsnak azonban betekintést engedtek nem csak életük legszebb napjába, de az előkészületekbe is, így Mikes Anna esküvői ruhájának tervezésekor is jelen lehetett lapunk egyik munkatársa. Most el is áruljuk, hogyan álmodták meg a menyasszony ruhakölteményeit.

Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna egybekeltek a hétvégén, most kiderült, hogy álmodták meg a menyasszonyi ruhát Demeter Ricsivel (Fotó: Bors)

Nem titok, hogy Mikes Anna egy Demeter Richárd darabban állt oltár elé, amitől nem csak a násznépnek, de a vőlegénynek is elakadt a szava. A táncos és a divattervező együtt találták ki az impozáns kreáció minden részletét, ebbe a folyamatba pedig most olvasóink is bepillantást nyerhetnek.

Egy modern királylány szeretnék lenni, úgy, hogy ne a tüll domináljon a ruhában, mert a tánc miatt egész életemben tüllel dolgoztam. A fátylat pedig szeretném majd hátrahajtani, ez egy olyan klasszikus dolog, amit mindenképpen megtartanék

– kezdte Anna, és így is lett.

Mikes Anna menyasszonyi ruhája egyszerre volt hagyományos és modern, amit egy hosszú fátyol koronázott meg (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Krausz Gábort is meghatotta Mikes Anna ruhája

Bár volt, amiben nagyon biztos volt, a ruha fazonja nem tartozott ezek közé, így ebben Demeter Ricsi segített neki. Kijelentette, mindenképpen szeretné megmutatni a táncos fantasztikus alakját.

„Neked ki kell emelni azt, hogy milyen jó tested, gyönyörű adottságaid vannak, ezt muszáj megmutatni. Szerintem a ruha legyen szexi, dekoltált, nem zárnám be” – magyarázta a tervező, amivel Anna is egyetértett.

Ha el kellene mondanom, hogy milyen szavakra gondolok az esküvői ruhámmal kapcsolatban, akkor azt mondanám, hogy klasszikus, romantikus és szexi. Tehát úgy szeretnék egy klasszikus ruhát, hogy az nagyon csajos, nagyon dögös legyen

– jelentette ki a menyasszony, amit végül meg is valósítottak.

Sőt, a kreáció annyira jól sikerült, hogy még Krausz Gábor is elsírta magát, amikor megpillantotta jövendőbelijét.

Mikes Anna esküvői ruhája után a menyasszonytánchoz egy hosszú sárga ruhát öltött, ami tökéletesen illett a Szépség és a Szörnyeteg inspirálta nyitószámhoz (Fotó: Bors/Máté Krisztián)

Mikes Anna menyecske ruhája igazán különlegesre sikerült

Krausz Gábor felesége ahhoz is ragaszkodott, hogy a hagyományokhoz híven, éjfélkor menyecskeruhát öltsön, amiben szabadon táncolhat. Ehhez volt néhány határozott elképzelése is.

Egy biztos, nem szeretnék feszengeni az esküvőmön a ruha miatt. Tehát azt szeretném, hogy kényelmes legyen, de bomba, egy igazi partiruha. Egyébként nagyon szeretem a piros színt, de nem biztos, hogy ezt továbbvinném, gondolkozhatunk más színekben is

– magyarázta.